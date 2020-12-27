Детектор лжи-10: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 28.12.2020)

27 декабря 2020 20:20 Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 28.12.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 28.12.2020)
пресс-служба

28 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 18 выпуск шоу Детектор лжи-10.

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Смотрите в 18 выпуске проекта Детектор лжи-10: в каком случае дети становятся мудрее, чем их родители? И когда самообман может вылиться в настоящую трагедию? Узнают Анна Афонина и Егор Липницкий.

Мать Егора недовольна тем, что он работает в травести-шоу

Егору 20 лет, и он зарабатывает на жизнь, выступая на травести-шоу. Ни друзья, ни родственники не одобряют его сценическую деятельность. Но больше всего Егора беспокоит мнение его собственной матери. Женщина презирает работу сына и стесняется его. Однако не брезгует деньгами, которые зарабатывает Егор. Парень пришел в программу Детектор лжи 2020, чтобы шокировать мать новым способом заработка. И надеется, что после этого мама наконец-то оставить его в покое.

Егор признается в том, что его сексуально привлекал его отчим

Мама Егора Анна, а также его брат Виталик и друг Ростислав пришли в студию проекта в качестве группы поддержки. В ходе программы Егор расскажет, что первые проблемы в их семье начались с появлением отчима. Первое время они были очень близки, но когда Егору исполнилось 15 лет, пасынок и отчим стали много конфликтовать. Егору не нравилось, что мужчина бьет его маму, да и его самого часто выгонял из дома. Более того, в студии программы Детектор лжи 10 сезон Егор признается, что отчим сексуально его привлекал! Как Анна отреагирует на эту информацию? И что покажет полиграф, когда на него сядет и сама мама Егора? Все это вы узнаете прямо сейчас в проекте Детектор лжи 10 сезон 18 выпуск от 28.12.2020.

18 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите 28.12.2020 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Детектор лжи-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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