Детектор лжи-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
16 декабря 2020 19:45
Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
пресс-служба
21 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 17 выпуск шоу Детектор лжи-10.
Смотрите в 17 выпуске проекта Детектор лжи-10
: Героиней программы станет 22-летняя Людмила Цуканова. Уже почти три года девушка живет в браке с мужчиной, вместе с которым они родили двоих детей. Однако Людмила утверждает, что ее семейное счастье уничтожает свекровь. Мать мужчины постоянно провоцирует скандалы, проклинает и даже угрожает! Любимый уже устал разбираться, кто виновен, а кто нет. Ведь его мама уверяет: невестка – лгунья. Чтобы доказать свою порядочность и честность, Людмила согласилась сесть в кресло детектора лжи. Какие аспекты жизни всплывут во время программы? Удастся ли ей доказать свою правду – покажет тест на полиграфе.
17 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите 21.12.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Детектор лжи-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.