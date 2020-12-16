Детектор лжи-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

16 декабря 2020 19:45 Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
пресс-служба

21 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 17 выпуск шоу Детектор лжи-10.

Читайте такжеО чем молчат женщины: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2020)
Смотрите в 17 выпуске проекта Детектор лжи-10: Героиней программы станет 22-летняя Людмила Цуканова. Уже почти три года девушка живет в браке с мужчиной, вместе с которым они родили двоих детей. Однако Людмила утверждает, что ее семейное счастье уничтожает свекровь. Мать мужчины постоянно провоцирует скандалы, проклинает и даже угрожает! Любимый уже устал разбираться, кто виновен, а кто нет. Ведь его мама уверяет: невестка – лгунья. Чтобы доказать свою порядочность и честность, Людмила согласилась сесть в кресло детектора лжи. Какие аспекты жизни всплывут во время программы? Удастся ли ей доказать свою правду – покажет тест на полиграфе.

17 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите 21.12.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Детектор лжи-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

СТБ Дмитрий Карпачев отношения телешоу телешоу онлайн телешоу 2020 Детектор лжи-10 Детектор лжи

Материалы по теме

Говорит Украина: Шок на Харьковщине: почему Михаил отрезает женщинам головы (эфир от 15.12.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Шок на Харьковщине: почему Михаил отрезает женщинам головы (эфир от 15.12.2020)
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 21.12.2020
Телешоу

Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 21.12.2020
MARUV взорвала Сеть откровенной новогодней фотосессией
Новости

MARUV взорвала Сеть откровенной новогодней фотосессией
Роман с детективом: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 16.12.2020)
Сериалы

Роман с детективом: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 16.12.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020

Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020

Популярное видео

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)

Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK