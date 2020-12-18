Хто зверху-10: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 24.12.2020)
18 декабря 2020 20:50
Хто зверху-10: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 24.12.2020)
пресс-служба
24 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 18 выпуск шоу Хто зверху-10.
Хто зверху?: В последнем выпуске десятого, юбилейного, сезона в битву полов вступят юморист Евгений Кошевой, певица Настя Каменских, хореографы Влад Яма и Алена Шоптенко, тревел-ведущий Дмитрий Комаров и его супруга Александра Кучеренко. Какие таланты откроют в себе звезды и кто из них лучше остальных играет в баскетбол? Узнаем уже в следующий четверг!
18 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите 24.12.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.