МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы

6 февраля 2021 22:54 Юлия Крутиева
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы
пресс-служба

6 февраля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Лисицы.

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6 февраля на канале Украина в эфир вышел 3 выпуск грандиозного детектив-шоу МАСКА. На сцене выступила семерка участников: яркое Солнце, эпатажный панк-рокер Сом, кокетливая Лисица, романтический Дракон, зажигательная Коза, соблазнительная Роза и трогательное Жабеня.

Согласно голосованию в студии в номинацию попали Лисица и Роза. Зрители решили, что из этих участников покинет шоу в 3 выпуске и раскроет свою личность Лисица.

Звездные детективы считали, что под этим костюмом могут скрываться Надя Дорофеева, Светлана Тарабарова или Ирина Билык. В новом выпуске масштабного шоу Лисица дала еще несколько подсказок о себе, чтобы разгадать ее личность зрителям было легче.

На сцене грандиозного шоу «МАСКА» рыжая лесная жительница исполнила зажигательный хит Dance Monkey австралийской звезды Tones and I. Детективы отметили, что скорее всего там скрывается именно певица, поскольку Лисица имеет хороший голос. Андрей Данилко заявил, что под этой маской точно не может быть Ирина Билык. В то же время он сказал, что там кроется молодая и очень хитрая девочка.

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Во время выступления Лисица активно танцевала, поэтому DZIDZIO предположил, что это действительно может быть Надя Дорофеева, поскольку она имеет свои характерные движения. Но все-таки большинство детективов сошлись во мнении, что в этом образе скрывается Светлана Тарабарова. Чтобы убедиться в своей версии, они решили задать Лисице вопрос, не родила ли она недавно лисенка, ведь Светлана Тарабарова 5 месяцев назад во второй раз стала мамой. Однако, хитрая героиня уклонилась от прямого ответа.

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Лисицы скрывалась хореограф Алена Шоптенко.

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы / пресс-служба

Как ты так могла? Ты спела гораздо лучше, чем я станцевал. Вот Лисица! – отметил Олег Винник, с которым Алена несколько месяцев танцевала в паре.

Сама Шоптенко призналась, что ей очень жаль покидать проект. Она хотела продолжать участие в шоу, но зрители решили по-другому.

Мне очень понравилось, потому что для меня это новый опыт. Я всегда считала, что пение – это не мое, и лучше заниматься танцами. Но когда мы начали пробовать, оказалось, что у меня неплохой диапазон, – рассказала Алена Шоптенко. – Что касается Олега Винника, то думаю, на каком-то энергетическом уровне он знал, что я прячусь под этой маской. Ему знакомы мои интонации, мой голос, мой body language (язык тела – ред.). Честно, думаю, что он понял с первых минут.

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