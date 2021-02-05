Холостяк-10: Макс Михайлюк впервые станет папой: пилот показал фото беременной Дарьи Хлистун
В семье Макса Михайлюка и Дарьи Хлистун ожидается пополнение.
Трогательными фотографиями с беременной возлюбленной пилот поделился с поклонниками в Инстаграм. Такие же снимки с фотосессии опубликовала в своем микроблоге и Даша.
Пришло время поделиться с Вами самым сокровенным, – написала в сети возлюбленная Макса.
Каждый день - еще на один день ближе ко встрече с другой любовью моей жизни! - написал в Инстаграм Михайлюк.
Ранее 25-летняя красотка рассказывала, как познакомилась с Максом. Она подписалась в Инстаграм на Михайлюка, а он ей написал первым. При этом девушка отметила, что не смотрела ранее проект Холостяк, а вот после встречи с Максом – пересмотрела сезон.
Напомним,
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