Холостяк-10: Макс Михайлюк впервые станет папой: пилот показал фото беременной Дарьи Хлистун

5 февраля 2021 21:16 Юлия Крутиева
Холостяк-10: Макс Михайлюк впервые станет папой: пилот показал фото беременной Дарьи Хлистун
Холостяк-10: Макс Михайлюк впервые станет папой
пресс-служба

В семье Макса Михайлюка и Дарьи Хлистун ожидается пополнение.

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Главный герой 10 сезона романтического проекта "Холостяк" Макс Михайлюк готовится впервые стать отцом. Его девушка, модель Дарья Хлистун, беременна.

Трогательными фотографиями с беременной возлюбленной пилот поделился с поклонниками в Инстаграм. Такие же снимки с фотосессии опубликовала в своем микроблоге и Даша.

Пришло время поделиться с Вами самым сокровенным, – написала в сети возлюбленная Макса.

Каждый день - еще на один день ближе ко встрече с другой любовью моей жизни! - написал в Инстаграм Михайлюк.

Ранее 25-летняя красотка рассказывала, как познакомилась с Максом. Она подписалась в Инстаграм на Михайлюка, а он ей написал первым. При этом девушка отметила, что не смотрела ранее проект Холостяк, а вот после встречи с Максом – пересмотрела сезон.

Напомним,

 

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