Холостяк-10: Макс Михайлюк в День рождения любимой опубликовал в Сети нежные фото с ней
После не совсем удачного финала проекта «Холостяк 10» Макс Михайлюк все-таки нашел свою любовь.
Сначала Михайлюк свою избранницу публике не показывал, однако в какой-то момент в его Инстаграм начало появляться все больше сториз с участием Даши.
Особенно фолловеров Макса впечатлило одно из романтических свиданий пары. Летом пилот устроил любимой незабываемый полет над ночной столицей Украины.
На снимках влюбленные целуются. С их лиц не сходит улыбка. Макс и Даша получают массу удовольствия от проведенного вместе времени.
Звезды светят везде, куда ты идешь. С днем рождения, моя любовь, - написал экс-Холостяк.