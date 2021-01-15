Холостяк-10: Макс Михайлюк в День рождения любимой опубликовал в Сети нежные фото с ней

15 января 2021 11:20 Юлия Крутиева
Холостяк-10: Макс Михайлюк в День рождения любимой опубликовал в Сети нежные фото с ней
Пилот Макс Михайлюк
instagram.com/flymax305

После не совсем удачного финала проекта «Холостяк 10» Макс Михайлюк все-таки нашел свою любовь.

Читайте такжеМАСКА: озвучены правила загадочного шоу
В начале июля прошлого года стало известно, что сердце Макса Михайлюка удалось покорить модели Дарье Хлистун. Об этом пилот признался во время интервью с Олей Виноградовой.

Сначала Михайлюк свою избранницу публике не показывал, однако в какой-то момент в его Инстаграм начало появляться все больше сториз с участием Даши.

Особенно фолловеров Макса впечатлило одно из романтических свиданий пары. Летом пилот устроил любимой незабываемый полет над ночной столицей Украины.

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун / instagram.com/flymax305
Читайте такжеМарина Боржемская впервые рассказала о свиданиях после болезненного развода с Узелковым
А вчера, 14 января, Даша отмечала свой день рождения. В честь этого Михайлюк также опубликовал в своем блоге несколько милых фотографий с любимой и нежно признался ей в любви.

На снимках влюбленные целуются. С их лиц не сходит улыбка. Макс и Даша получают массу удовольствия от проведенного вместе времени.

Звезды светят везде, куда ты идешь. С днем рождения, моя любовь, - написал экс-Холостяк.

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун / instagram.com/flymax305
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Холостяк социальные сети день рождения новости день рождения звезд Дарья Хлистун романы звезд Холостяк-10 Макс Михайлюк

Материалы по теме

МАСКА: в шоу появится роскошный царь зверей – мифический черный Лев
Новости

МАСКА: в шоу появится роскошный царь зверей – мифический черный Лев
Оля Цибульская рассказала о неординарных увлечениях своего сына
Новости

Оля Цибульская рассказала о неординарных увлечениях своего сына
Подарки от SWEET.TV: разыграли квартиру в Киеве и 37 телевизоров
Новости

Подарки от SWEET.TV: разыграли квартиру в Киеве и 37 телевизоров
Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 1 серию онлайн
Сериалы

Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 1 серию онлайн

Популярное на сайте

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Лучшие щедривки и посевалки на старый Новый год 2021 для детей и взрослых

Лучшие щедривки и посевалки на старый Новый год 2021 для детей и взрослых
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Популярное видео

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)
Филин: смотреть 15 серию онлайн

Филин: смотреть 15 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK