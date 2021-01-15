Холостяк-10: Макс Михайлюк в День рождения любимой опубликовал в Сети нежные фото с ней

После не совсем удачного финала проекта «Холостяк 10» Макс Михайлюк все-таки нашел свою любовь.

В начале июля прошлого года стало известно, что сердце Макса Михайлюка удалось покорить модели Дарье Хлистун. Об этом пилот признался во время интервью с Олей Виноградовой.

Сначала Михайлюк свою избранницу публике не показывал, однако в какой-то момент в его Инстаграм начало появляться все больше сториз с участием Даши.

Особенно фолловеров Макса впечатлило одно из романтических свиданий пары. Летом пилот устроил любимой незабываемый полет над ночной столицей Украины.

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун / instagram.com/flymax305

А вчера, 14 января, Даша отмечала свой день рождения. В честь этого Михайлюк также опубликовал в своем блоге несколько милых фотографий с любимой и нежно признался ей в любви.

На снимках влюбленные целуются. С их лиц не сходит улыбка. Макс и Даша получают массу удовольствия от проведенного вместе времени.

Звезды светят везде, куда ты идешь. С днем рождения, моя любовь, - написал экс-Холостяк.

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун / instagram.com/flymax305

Напомним,