Экс-Холостяк Макс Михайлюк на Кубе ходил без одежды за едой для девушек в отель
Будет горячо! Холостяк Макс Михайлюк признался, как развлекался с девушками.
Несколько лет назад мы с другом летали на отдых, – говорит парень. – В один из дней решили пойти на дискотеку. Приехали под ночной клуб и услышали родной язык. О, землячки, подумали мы. Подошли и познакомились с девушками. Хорошо отдохнули с ними в клубе, а потом пригласили в свой отель.
По словам Макса, девушки с радостью приняли их предложение.
В номере мы продолжили общение, – с улыбкой говорит парень. – Потом девушки проголодались. Где ночью искать еду? Заказали бургеры. Кстати, я никак не мог найти свою одежду. Недолго думая, закутался в полотенце и прыгнул в окно второго этажа. Забрал еду и вернулся в номер (улыбается). После вкусного перекуса мы продолжили общение.
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