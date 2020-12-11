Экс-Холостяк Макс Михайлюк на Кубе ходил без одежды за едой для девушек в отель

11 декабря 2020 12:40 Юлия Крутиева
Экс-Холостяк Макс Михайлюк на Кубе ходил без одежды за едой для девушек в отель
Экс-Холостяк Макс Михайлюк
пресс-служба Нового канала

Будет горячо! Холостяк Макс Михайлюк признался, как развлекался с девушками.

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Селебритиз продолжают рассказывать на Новом канале свои пикантные истории из жизни. Так, в шоу «Хто зверху?» экс-Холостяк Макс Михайлюк поделился «горячим» приключением, которое произошло с ним на Кубе.

Несколько лет назад мы с другом летали на отдых, – говорит парень. – В один из дней решили пойти на дискотеку. Приехали под ночной клуб и услышали родной язык. О, землячки, подумали мы. Подошли и познакомились с девушками. Хорошо отдохнули с ними в клубе, а потом пригласили в свой отель.

Экс-Холостяк Макс Михайлюк на шоу "Хто зверху?" 10 сезон / пресс-служба

По словам Макса, девушки с радостью приняли их предложение.

В номере мы продолжили общение, – с улыбкой говорит парень. – Потом девушки проголодались. Где ночью искать еду? Заказали бургеры. Кстати, я никак не мог найти свою одежду. Недолго думая, закутался в полотенце и прыгнул в окно второго этажа. Забрал еду и вернулся в номер (улыбается). После вкусного перекуса мы продолжили общение.

Экс-Холостяк Макс Михайлюк на отдыхе / instagram.com/flymax305

Включайте шоу «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале, чтобы не пропустить самые пикантные подробности из жизни звезд шоу-бизнеса.

Напомним, 

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