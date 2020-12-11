Ольга Фреймут впервые показала сводную красотку-сестру дочери Златы от мужа-британца
11 декабря 2020 00:40
Юлия Крутиева
Телеведущая Ольга Фреймут
instagram.com/freimutolia
Ольга Фреймут после участия в шоу "Танці з зірками" стала более открытой со своей аудиторией в социальных сетях.
Телеведущая Оля Фреймут
перестала скрывать от публики своих младших детей – дочь Евдокию и сына Валерия, стала чаще делиться в Сети совместными снимками с любимым мужем Владимиром Локотко. А вчера решила познакомить поклонников с еще одной родственницей.
Речь идет о сводной сестре старшей дочери Ольги от первого мужа – британца Ника Митчелла. Девушку зовут Доминик, она значительно старше Златы, ей исполнилось 23 года.
Доминик Митчелл / instagram.com/dominiquemitchell
День рождения Доминик и стало поводом публикации Фреймут снимка, на котором запечатлены две сестры. Обе – невероятные красотки.
У сестрички Златы, Доминик, день рождения. Она – сказочная. Счастливой судьбы! – пожелала Ольга Фреймут.
Дочь Оли Фреймут Злата со сводной сестрой Доминик Митчелл / instagram.com/freimutolia
Отметим, что Доминик проживает в городе Глазго (Шотландия). На своей странице в Инстаграм она очень активно делится с фолловерами фотографиями из своей повседневной жизни.
Среди снимков можно увидеть бойфренда Доминик. Также красотка иногда показывает в Сети и своих родителей.
Доминик со своим бойфрендом / instagram.com/dominiquemitchell
Мама Доминик / instagram.com/dominiquemitchell
Доминик со своим отцом Ником Митчеллом / instagram.com/dominiquemitchell
Напомним,