Ольга Фреймут впервые показала сводную красотку-сестру дочери Златы от мужа-британца

Ольга Фреймут после участия в шоу "Танці з зірками" стала более открытой со своей аудиторией в социальных сетях.

Телеведущая Оля Фреймут перестала скрывать от публики своих младших детей – дочь Евдокию и сына Валерия, стала чаще делиться в Сети совместными снимками с любимым мужем Владимиром Локотко. А вчера решила познакомить поклонников с еще одной родственницей.

Речь идет о сводной сестре старшей дочери Ольги от первого мужа – британца Ника Митчелла. Девушку зовут Доминик, она значительно старше Златы, ей исполнилось 23 года.

Доминик Митчелл / instagram.com/dominiquemitchell

День рождения Доминик и стало поводом публикации Фреймут снимка, на котором запечатлены две сестры. Обе – невероятные красотки.

У сестрички Златы, Доминик, день рождения. Она – сказочная. Счастливой судьбы! – пожелала Ольга Фреймут.

Дочь Оли Фреймут Злата со сводной сестрой Доминик Митчелл / instagram.com/freimutolia

Отметим, что Доминик проживает в городе Глазго (Шотландия). На своей странице в Инстаграм она очень активно делится с фолловерами фотографиями из своей повседневной жизни.

Среди снимков можно увидеть бойфренда Доминик. Также красотка иногда показывает в Сети и своих родителей.

Доминик со своим бойфрендом / instagram.com/dominiquemitchell

Мама Доминик / instagram.com/dominiquemitchell

Доминик со своим отцом Ником Митчеллом / instagram.com/dominiquemitchell

Напомним,