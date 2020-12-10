Юлия Санина похвасталась снимками в купальнике на отдыхе в Египте
Певица Юлия Санина решила «спрятаться» от украинских холодов.
На протяжении нескольких последних дней Юлия наслаждается теплом и покоряет волны на отдыхе в Египте. На этот курорт звезда отправилась вместе со всей семьей.
На своей странице в Инстаграм фронтвумен группы «The Hardkiss» уже успела поделиться серией фотографий с отдыха. Не обошлось и без снимков в купальнике.
В кадре 30-летняя звезда позирует на яхте в черно-белом купальнике, кепке и белой рубашке. На фотографии можно разглядеть стройные ноги звезды.
Какой потрясающе красивый день мы прожили сегодня, - подписала фото Санина.
Напомним,