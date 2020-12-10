Юлия Санина похвасталась снимками в купальнике на отдыхе в Египте

Певица Юлия Санина решила «спрятаться» от украинских холодов.

И в то время, как многие украинские знаменитости отказываются от отдыха из-за коронавируса, Юлия Санина не теряет возможности отдохнуть.

На протяжении нескольких последних дней Юлия наслаждается теплом и покоряет волны на отдыхе в Египте. На этот курорт звезда отправилась вместе со всей семьей.

На своей странице в Инстаграм фронтвумен группы «The Hardkiss» уже успела поделиться серией фотографий с отдыха. Не обошлось и без снимков в купальнике.

В кадре 30-летняя звезда позирует на яхте в черно-белом купальнике, кепке и белой рубашке. На фотографии можно разглядеть стройные ноги звезды.

Какой потрясающе красивый день мы прожили сегодня, - подписала фото Санина.

Подписчики Юлии были восхищены ее фигурой. В комментариях под фото они забросали свою любимицу комплиментами: «Солнечная девочка», «Так красиивооо», «Красуня».

Напомним,