Юлия Санина похвасталась снимками в купальнике на отдыхе в Египте

10 декабря 2020 15:10 Юлия Крутиева
Юлия Санина похвасталась снимками в купальнике на отдыхе в Египте
Певица Юлия Санина
instagram.com/the_hardkiss

Певица Юлия Санина решила «спрятаться» от украинских холодов.

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И в то время, как многие украинские знаменитости отказываются от отдыха из-за коронавируса, Юлия Санина не теряет возможности отдохнуть.

На протяжении нескольких последних дней Юлия наслаждается теплом и покоряет волны на отдыхе в Египте. На этот курорт звезда отправилась вместе со всей семьей.

На своей странице в Инстаграм фронтвумен группы «The Hardkiss»  уже успела поделиться серией фотографий с отдыха. Не обошлось и без снимков в купальнике.

В кадре 30-летняя звезда позирует на яхте в черно-белом купальнике, кепке и белой рубашке. На фотографии можно разглядеть стройные ноги звезды.

Какой потрясающе красивый день мы прожили сегодня, - подписала фото Санина.

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Подписчики Юлии были восхищены ее фигурой. В комментариях под фото они забросали свою любимицу комплиментами: «Солнечная девочка», «Так красиивооо», «Красуня».

Напомним, 

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