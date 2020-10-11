Фронтвумен "The Hardkiss" Юлия Санина впервые провела экскурсию семейными владениями
Сегодня, 11 октября, певица Юлия Санина празднует 30-летие. В канун юбилея артистка дала большое интервью и показала свое семейное гнездышко.
Кате Осадчей исполнительница призналась, что не любит лишних людей в своем доме, однако у нее есть помощница, которая помогает с уборкой дома и территории и садовник.
Цветы звезда не выращивает на своих грядках, так как не умеет этого делать:
У меня цветы дохнут. Я не знаю, почему! Якобы энергетика хорошая, но цветы не выживают, поэтому я их и не сажаю.
Артистка призналась, что экспериментирует в кулинарии, на это дело нет так много времени, но если она дома, то готовит сама.
На карантине я даже кулич испекла впервые в жизни. Он у меня поднялся, все было как следует. Самое сложное ‒ борщ и он у меня получается. Но я люблю это делать и если я в Киеве, если я дома ‒ делаю это каждый день,‒ хвастается хозяйка.
Нам повезло, мы с Валом очень похожи, или мы стали похожи за эти 11 лет, поэтому мы не ссорились на строительстве ни разу. Для меня это более такой скандинавский стиль ‒ светлое дерево, темные стены, минимализм, ровные линии,‒ отметила певица.
Напомним,