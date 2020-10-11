Фронтвумен "The Hardkiss" Юлия Санина впервые провела экскурсию семейными владениями

Сегодня, 11 октября, певица Юлия Санина празднует 30-летие. В канун юбилея артистка дала большое интервью и показала свое семейное гнездышко.

Так, дом со студией, где Юлия с мужем Валом создают хиты, занимают около 300 метров в квадрате. На приусадебном участке в артистки есть мини-сад и даже небольшой огород, где она выращивает помидоры, зелень и землянику.

Кате Осадчей исполнительница призналась, что не любит лишних людей в своем доме, однако у нее есть помощница, которая помогает с уборкой дома и территории и садовник.

Цветы звезда не выращивает на своих грядках, так как не умеет этого делать:

У меня цветы дохнут. Я не знаю, почему! Якобы энергетика хорошая, но цветы не выживают, поэтому я их и не сажаю.

Артистка призналась, что экспериментирует в кулинарии, на это дело нет так много времени, но если она дома, то готовит сама.

На карантине я даже кулич испекла впервые в жизни. Он у меня поднялся, все было как следует. Самое сложное ‒ борщ и он у меня получается. Но я люблю это делать и если я в Киеве, если я дома ‒ делаю это каждый день,

‒ хвастается хозяйка.

Собственный дом пара строила три года. К их большому удивлению, они ни разу не поругались по поводу ремонта.

Нам повезло, мы с Валом очень похожи, или мы стали похожи за эти 11 лет, поэтому мы не ссорились на строительстве ни разу. Для меня это более такой скандинавский стиль ‒ светлое дерево, темные стены, минимализм, ровные линии,

‒ отметила певица.

Напомним,