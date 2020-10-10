Леся Никитюк похвасталась упругими ягодицами и сравнила себя с Шэрон Стоун

10 октября 2020 16:00 Катерина Даниленко
Леся Никитюк похвасталась упругими ягодицами и сравнила себя с Шэрон Стоун
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram

Шоувумен Леся Никитюк опубликовала горячее фото в купальнике.

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В перерывах между съемками телеведущая Леся Никитюк старается радовать себя отдыхом в теплых странах. Компанию звезде составляет мама или близкие друзья.

В этот раз Леся отправилась в Турцию, откуда делится провокационными кадрами в своем микроблоге. Для мини-отпуска она выбрала морской курорт Кемер, где остановилась в четырехзвездочном отеле DoubleTree By Hilton Antalya-Kemer.

На пикантном снимке звезда запечатлена в раздельном черном купальнике и шляпе. Леся приняла сексуальную позу, демонстрируя на камеру упругие ягодицы. Интересно, что в заметке под фото Никитюк сравнила себя с молодой Шэрон Стоун.

Шэрон Стоун. Молодые годы. Найдите в небе сердце и поставьте его мне в комментариях,
‒ написала ведущая.

Леся Никитюк на отдыхе / социальная сеть Instagram

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Поклонники восхищаются фигурой знаменитости: «Орешки что надо!», «Сочная женщина», «Фигурка огонь!», «С такой попой и чувством юмора, ничего не страшно», «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!».

Напомним,

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