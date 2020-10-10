Леся Никитюк похвасталась упругими ягодицами и сравнила себя с Шэрон Стоун
Шоувумен Леся Никитюк опубликовала горячее фото в купальнике.
В этот раз Леся отправилась в Турцию, откуда делится провокационными кадрами в своем микроблоге. Для мини-отпуска она выбрала морской курорт Кемер, где остановилась в четырехзвездочном отеле DoubleTree By Hilton Antalya-Kemer.
На пикантном снимке звезда запечатлена в раздельном черном купальнике и шляпе. Леся приняла сексуальную позу, демонстрируя на камеру упругие ягодицы. Интересно, что в заметке под фото Никитюк сравнила себя с молодой Шэрон Стоун.
Шэрон Стоун. Молодые годы. Найдите в небе сердце и поставьте его мне в комментариях,‒ написала ведущая.
Напомним,