Леся Никитюк похвасталась упругими ягодицами и сравнила себя с Шэрон Стоун

Шоувумен Леся Никитюк опубликовала горячее фото в купальнике.

В перерывах между съемками телеведущая Леся Никитюк старается радовать себя отдыхом в теплых странах. Компанию звезде составляет мама или близкие друзья.

В этот раз Леся отправилась в Турцию, откуда делится провокационными кадрами в своем микроблоге. Для мини-отпуска она выбрала морской курорт Кемер, где остановилась в четырехзвездочном отеле DoubleTree By Hilton Antalya-Kemer.

На пикантном снимке звезда запечатлена в раздельном черном купальнике и шляпе. Леся приняла сексуальную позу, демонстрируя на камеру упругие ягодицы. Интересно, что в заметке под фото Никитюк сравнила себя с молодой Шэрон Стоун.

Шэрон Стоун. Молодые годы. Найдите в небе сердце и поставьте его мне в комментариях,

‒ написала ведущая.

Леся Никитюк на отдыхе / социальная сеть Instagram

Поклонники восхищаются фигурой знаменитости: «Орешки что надо!», «Сочная женщина», «Фигурка огонь!», «С такой попой и чувством юмора, ничего не страшно», «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!».

Напомним,