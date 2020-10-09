16-летняя дочь Моники Беллуччи растет копией своей звездной мамы

9 октября 2020 13:45 Юлия Крутиева
16-летняя дочь Моники Беллуччи растет копией своей звездной мамы
Актриса Моника Беллуччи
instagram.com/monicabellucciofficiel

У Моники Беллуччи подрастает достойная замена.

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Актриса Моника Беллуччи, как и многие другие звездные мамы, нечасто делится с журналистами деталями своей личной жизни. Она очень редко выходит в свет вместе со своими дочками – Дэвой и Леони.

Наследственность наградила девочек прекрасными генами. Особенно на свою звездную маму с каждым годом все больше становится похожей 16-летняя Дэва.

По стопам мамы девочка пойти не захотела, но делает первые шаги в модельной карьере: выходит на подиум и удостаивается чести украшать обложки мирового глянца.

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева / instagram.com/devacassel_
Одна из них – обложка французского Elle, которой Дэва похвасталась в своем Инстаграм. На снимке дочь Беллуччи позирует в черно-белой рубашке, галстуке и корсете Dolce & Gabbana с принтом polka-dot.

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Также Дэва не забывает о своей личной жизни. В конце лета стало известно, что сердце красотки удалось покорить манекенщику, которого зовут Лука Саландра. С ним девушка встречается около полугода.

Напомним, 

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