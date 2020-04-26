Сексуальная Моника Беллуччи показала эффектные кадры для французского глянца: неподвластна возрасту

Артистка находится на самоизоляции во Франции и очень переживает за родную Италию.

55-летней моделью и актрисой Моникой Беллуччи восхищаются многие начинающие звезды. Ее красота завораживает, а талант и грация заставляют на нее ровняться. Последняя фотосессия ‒ отличное тому подтверждение.

Актриса снялась для обложки французского глянца Madame Figaro, где предстала в классических черных брюках и смелом полупрозрачном боди Dolce&Gabbana, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Поверх боди она накинула эффектный серебристый пиджак Azzedine Alaia.

Желаю всем вам быть в безопасности и надеяться на то, что весь мир будет здоров в ближайшее время,

‒ написала звезда под публикацией.

Моника Беллуччи / социальная сеть Instagram

В интервью для издания Моника рассказала, как проходит ее самоизоляция вместе с двумя дочками: 15-летней Девой и 9-летней Леон. Женщина решила на время карантина остаться во Франции, чтобы дочки имели возможность видеться с отцом, Венсаном Касселем, который живет на Баскском побережье со своей женой Тиной Кунаки и дочкой Амазонией. Девочки учатся по видеосвязи, а Моника читает сценарии и готовится к новым ролям.

Звезда призналась, что самоизоляция не является для нее испытанием, ей очень комфортно быть в домашней обстановке. Женщина лишь переживает за родных и близких, которые остались в Италии, где больше всего пострадавших от коронавируса.

Как ни парадоксально, я всегда была домоседом. Это возвращает меня в мое детство в провинции, где жили мои родители, тети, двоюродные братья и бабушка. Семья, образование, дом — это очень важные для меня вещи… Моя семья в порядке, но они все там, в Умбрии и в регионе Комо, мои друзья в Риме, мы все живем в страхе, но в то же время я полностью уверена в медицине, я убеждена, что лекарство будет найдено,

‒ заявила Беллуччи.

Напомним,