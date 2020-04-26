Сексуальная Моника Беллуччи показала эффектные кадры для французского глянца: неподвластна возрасту
Артистка находится на самоизоляции во Франции и очень переживает за родную Италию.
Актриса снялась для обложки французского глянца Madame Figaro, где предстала в классических черных брюках и смелом полупрозрачном боди Dolce&Gabbana, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Поверх боди она накинула эффектный серебристый пиджак Azzedine Alaia.
Желаю всем вам быть в безопасности и надеяться на то, что весь мир будет здоров в ближайшее время,‒ написала звезда под публикацией.
В интервью для издания Моника рассказала, как проходит ее самоизоляция вместе с двумя дочками: 15-летней Девой и 9-летней Леон. Женщина решила на время карантина остаться во Франции, чтобы дочки имели возможность видеться с отцом, Венсаном Касселем, который живет на Баскском побережье со своей женой Тиной Кунаки и дочкой Амазонией. Девочки учатся по видеосвязи, а Моника читает сценарии и готовится к новым ролям.
Как ни парадоксально, я всегда была домоседом. Это возвращает меня в мое детство в провинции, где жили мои родители, тети, двоюродные братья и бабушка. Семья, образование, дом — это очень важные для меня вещи… Моя семья в порядке, но они все там, в Умбрии и в регионе Комо, мои друзья в Риме, мы все живем в страхе, но в то же время я полностью уверена в медицине, я убеждена, что лекарство будет найдено,‒ заявила Беллуччи.
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