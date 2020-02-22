55-летняя Моника Беллуччи впечатлила сексуальными формами: «Это законно?»
22 февраля 2020 15:00
Катерина Даниленко
Актриса Моника Беллуччи
социальная сеть Instagram
Знаменитость стала лицом обложки известного глянца.
55-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи
порадовала поклонников новым провокационным снимком. Звезда приняла участие в фотосессии для свежего номера издания L'Officiel Italia.
В своем Instagram Моника опубликовала эффектный черно-белый кадр, на котором позирует в довольно откровенном наряде: колготках, сексуальном боди с прозрачными вставками и жакете с ремнем. Дополнили образ перчатки с бросающимся узором и выразительный макияж.
Отмечается, что автором съемки стал известный фэшн-фотограф Патрик ван Малдер.
Актриса Моника Беллуччи / социальная сеть Instagram
Фолловеры в восторге от такого откровенного снимка. Многим не верится, что в 55 можно так непревзойденно выглядеть: «Даже без юбки вы не выглядите вульгарно», «Неподвластная времени красота», «Неукротимая сексуальность», «Женственная и прекрасная. Восхищаюсь!», «Стремлюсь выглядеть так же женственно», «Это законно? Быть такой великолепной».
Напомним,