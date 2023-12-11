Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 9 випуск від 18.11.2023 дивитися онлайн

11 грудня 2023 12:35 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 9 випуск від 18.11.2023 дивитися онлайн
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 18.11.2023)
Пресслужба каналу СТБ

18 листопада на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 9 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 18.11.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: відроджувати забути традиції з Євгеном буде фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Співачка принесла для українізації улюблену для всіх страву дитинства – картопляне пюре. У ранковому шоу шеф запропонував приготувати замість радянської класики традиційну товчанку з картоплі, квасолі, цибулі й секретного інгредієнту, який вразить Юлію! Чи зможе артистка полюбити квасолю, яку до цього терпіти не могла? Які страви любить син Юлії? І чи дружить вона з Тіною Кароль? Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 9 випуск від 18.11.2023.

9 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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