Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 8 випуск від 11.11.2023 дивитися онлайн

29 листопада 2023 19:08 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 8 випуск від 11.11.2023 дивитися онлайн
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 11.11.2023)
Пресслужба каналу СТБ

11 листопада на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 8 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 11.11.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: на кухню Євгена Клопотенка завітала телеведуча Тетяна Висоцька з вишуканою французькою стравою бланманже. У гостях у зіркового шефа Тетяна відверто розповіла про власні коронні страви, а також приготувала з Євгеном ароматний молочний кисіль. А в рубриці «Тіні забутих страв» ви дізнаєтеся про продукт, який Євген Клопотенко мріє повернути на українські кухні! Як можна цікаво приготувати зелені томати? Чому українці рідше вживають трави, ніж інші народи? І які ексклюзивні факти про свою родину, кар’єру й волонтерство розповіла Тетяна Висоцька? Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 8 випуск від 11.11.2023.

8 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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