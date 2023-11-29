Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 8 випуск від 11.11.2023 дивитися онлайн

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 11.11.2023)
Пресслужба каналу СТБ
11 листопада на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 8 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 11.11.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 8 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: на кухню Євгена Клопотенка завітала телеведуча Тетяна Висоцька з вишуканою французькою стравою бланманже. У гостях у зіркового шефа Тетяна відверто розповіла про власні коронні страви, а також приготувала з Євгеном ароматний молочний кисіль. А в рубриці «Тіні забутих страв» ви дізнаєтеся про продукт, який Євген Клопотенко мріє повернути на українські кухні! Як можна цікаво приготувати зелені томати? Чому українці рідше вживають трави, ніж інші народи? І які ексклюзивні факти про свою родину, кар’єру й волонтерство розповіла Тетяна Висоцька? Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 8 випуск від 11.11.2023.