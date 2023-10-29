Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 6 випуск від 28.10.2023 дивитися онлайн

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 28.10.2023)
Пресслужба каналу СТБ
28 жовтня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 6 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 28.10.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 6 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: цього разу до зіркового шефа Євгена Клопотенка завітав актор, хореограф і зоозахисник Олексій Суровцев з улюбленим м’ясним рулетом. Євген відразу ж пригадав український аналог французької страви – крученики з курки! Яка ідеальна начинка для кручеників? Як приготувати автентичний сир вурда? І які ексклюзивні факти про особисте життя, котячий притулок і акторську кар’єру розповість Олексій Суровцев? Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 6 випуск від 28.10.2023.