Злата Огневич рассказала о своей необычной суперспособности
Вот почему вы не увидите Злату Огневич в норковой шубе и у мясного отдела в супермаркете.
Среди украинских звезд тоже есть свои супергерои, которые используют славу во благо. Например, Злата Огневич учит своих сторонников бережно относиться к природе и сортировать мусор. В шоу «Дети против звезд» она рассказала, как пришла к этому.
Началось все три года назад, когда я полностью отказалась от употребления мяса, – вспоминает артистка. – Сейчас иногда ем морепродукты. Понимая важность сохранения планеты, отказалась от изделий из меха и начала сортировать мусор.
У меня есть около десяти экосумок, с которыми я хожу на закупки, – говорит Злата. – Кассиры часто благодарят меня за экосознание. Приятно слышать такие слова.
Взрослые должны учить детей ходить в маркет с экосумкой, брать с собой емкость для напитков, проверять, тестируют ли косметику на животных, сортировать бытовые отходы и сдавать их на переработку, – считает певица.
Напомним,