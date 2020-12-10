Злата Огневич рассказала о своей необычной суперспособности

10 декабря 2020 11:10 Юлия Крутиева
Злата Огневич рассказала о своей необычной суперспособности
Певица Злата Огневич
instagram.com/zlata.ognevich

Вот почему вы не увидите Злату Огневич в норковой шубе и у мясного отдела в супермаркете.

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Известные люди всегда подавали пример для подражания. Они влияют на культуру, модные тренды и даже экологию. Один из самых популярных экоактивистов – Леонардо Ди Каприо. Голливудский актер выступает против загрязнения атмосферы и глобального потепления. 

Среди украинских звезд тоже есть свои супергерои, которые используют славу во благо. Например, Злата Огневич учит своих сторонников бережно относиться к природе и сортировать мусор. В шоу «Дети против звезд» она рассказала, как пришла к этому.

Началось все три года назад, когда я полностью отказалась от употребления мяса, – вспоминает артистка. – Сейчас иногда ем морепродукты. Понимая важность сохранения планеты, отказалась от изделий из меха и начала сортировать мусор.

Певица Злата Огневич / пресс-служба Нового канала
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В магазин певица ходит не с пустыми руками.

У меня есть около десяти экосумок, с которыми я хожу на закупки, – говорит Злата. – Кассиры часто благодарят меня за экосознание. Приятно слышать такие слова.

Певица Злата Огневич / пресс-служба Нового канала
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В шоу «Дети против звезд» артистка показала, как разбирается в маркировке на отходах и сортирует мусор.

Взрослые должны учить детей ходить в маркет с экосумкой, брать с собой емкость для напитков, проверять, тестируют ли косметику на животных, сортировать бытовые отходы и сдавать их на переработку, – считает певица.

Напомним, 

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