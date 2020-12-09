Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
9 декабря 2020 17:20
Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
пресс-служба
14 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 9 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински.
Смотрите в 9 выпуске реалити Супер Топ-модель по-украински
: Чтобы носить звание Супер Топ-модели, девушкам нужно стать настоящим примером для подражания. Но всем ли удастся это? Кто провалит дефиле-перформанс в стиле drag queen? Кто так и не сможет освободить внутреннего зверя? И кто поделится сокровенными тайнами на самом откровенном испытании Суперсезона? Узнаем в девятом, предпоследнем, выпуске модельного реалити.
9 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински смотрите 14.12.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити Супер Топ-модель по-украински смотрите ПО ССЫЛКЕ.