Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

9 декабря 2020 17:20 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
пресс-служба

14 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 9 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински.

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Смотрите в 9 выпуске реалити Супер Топ-модель по-украински: Чтобы носить звание Супер Топ-модели, девушкам нужно стать настоящим примером для подражания. Но всем ли удастся это? Кто провалит дефиле-перформанс в стиле drag queen? Кто так и не сможет освободить внутреннего зверя? И кто поделится сокровенными тайнами на самом откровенном испытании Суперсезона? Узнаем в девятом, предпоследнем, выпуске модельного реалити.

9 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински смотрите 14.12.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити Супер Топ-модель по-украински смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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