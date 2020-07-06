Холостяк-10: Макс Михайлюк устроил романтический полет со своей любимой
Несколько дней назад Макс Михайлюк рассекретил свою новую возлюбленную.
Теперь же пилот решил устроить невероятное романтическое свидание своей девушке – полет на вертолете над ночной столицей. Соответствующие видео Макс опубликовал на своей странице в соцсети.
Отметим, после завершения проекта "Холостяк-10" с победительницей Дашей Ульяновой Максу не удалось построить отношения. Девушка не простила мужчине секс на проекте с другой участницей.
Напомним,
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