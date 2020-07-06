Холостяк-10: Макс Михайлюк устроил романтический полет со своей любимой

Несколько дней назад Макс Михайлюк рассекретил свою новую возлюбленную.

Главный герой 10 сезона проекта "Холостяк" закрутил роман с украинской моделью Дарьей Хлистун. Совместными снимками с отдыха с Максом Михайлюком девушка поделилась в своем Инстаграм-сториз.

Теперь же пилот решил устроить невероятное романтическое свидание своей девушке – полет на вертолете над ночной столицей. Соответствующие видео Макс опубликовал на своей странице в соцсети.

Макс Михайлюк устроил романтическое свидание Дарье Хлистун / instagram.com/flymax305

Позже в сториз Макс Михайлюк разместил и совместное фото с Дарьей. Пара, обнявшись, позировала на вертолетной площадке. К слову, это первый снимок в Хлистун, которым с фолловерами поделился пилот.

Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк и Дарья Хлистун / instagram.com/flymax305

Отметим, после завершения проекта "Холостяк-10" с победительницей Дашей Ульяновой Максу не удалось построить отношения. Девушка не простила мужчине секс на проекте с другой участницей.

Напомним,