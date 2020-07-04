Аlyona Аlyona удивила признанием: Я снимаю комнату, даже не квартиру
Украинская пышка-пушка, певица Аlyona Аlyona призналась, что ее звездность почти не повлияла на условия ее жизни.
По словам певицы, за прошлый год она дала более 74-х концертов и посетила больше 16 стран мира, но это не отразилось на ее финансовом положении. Девушка уверяет, что не всегда миллион подписчиков, стадион поклонников на концертах и публичная деятельность приносят огромные гонорары.
Я живу в звичайному будинку, у звичайній зйомній кімнаті, навіть не квартирі. Я їжджу до батьків на маршрутках і дуже часто катаюсь на метро,– рассказывает исполнительница.
Я щиро вірю, що такі артисти, як я, розвінчують цей стереотип і показують, що ми всього лише прості звичайні люди,– подытожила рэперша.
Напомним,
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