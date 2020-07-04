Аlyona Аlyona удивила признанием: Я снимаю комнату, даже не квартиру

4 июля 2020 15:00 Катерина Даниленко
Аlyona Аlyona удивила признанием: Я снимаю комнату, даже не квартиру
Рэперша Аlyona Аlyona
социальная сеть Instagram

Украинская пышка-пушка, певица Аlyona Аlyona призналась, что ее звездность почти не повлияла на условия ее жизни.

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Рэперша заявила, что далеко не все популярные знаменитости невероятно богаты. Несмотря на большой успех и признание, девушка все еще не обзавелась собственным жильем и дорогим автомобилем. Более того, Алену можно встретить в столичном метро и в междугородних маршрутках.

По словам певицы, за прошлый год она дала более 74-х концертов и посетила больше 16 стран мира, но это не отразилось на ее финансовом положении. Девушка уверяет, что не всегда миллион подписчиков, стадион поклонников на концертах и публичная деятельность приносят огромные гонорары.

Я живу в звичайному будинку, у звичайній зйомній кімнаті, навіть не квартирі. Я їжджу до батьків на маршрутках і дуже часто катаюсь на метро,
– рассказывает исполнительница.

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28-летняя артистка подчеркнула, что большинство знаменитостей, в зависимости от их деятельности, имеют невероятное количество расходов, которые вкладывают в свое творчество или карьеру.

Я щиро вірю, що такі артисти, як я, розвінчують цей стереотип і показують, що ми всього лише прості звичайні люди,
– подытожила рэперша.

Напомним,

Рэп-исполнительница Аlyona Аlyona / социальная сеть Instagram
 

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