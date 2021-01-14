МАСКА: озвучены правила загадочного шоу
Несколько дней остается до главной премьеры года – масштабного шоу-детектива «МАСКА» на телеканале «Украина».
Согласно правилам проекта «МАСКА», 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами, соревнуются за победу и звание сильнейшего певца в маске в течение 12 эфиров. В каждом выпуске, после выступлений участников, звездные детективы и зрители в зале голосуют за своих фаворитов с помощью мобильного приложения. 2 маски, которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию. В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо. Битвы будут продолжаться, пока не останется один – победитель шоу «МАСКА».
Вести самое загадочное шоу на отечественном телевидении – это для меня вызов, – говорит Владимир Остапчук. – Несмотря на то, что я хорошо знаком почти со всеми звездами украинского шоу-бизнеса, отгадать их в таких масках и костюмах для меня практически невозможно. Я бы, пожалуй, не прошел кастинг на роль звездного детектива, потому что различные загадки и подсказки – это не мое. Я из тех мужчин, которые открывают холодильник – и не видят в центре борщ (смеется). Отмечу, что подсказки касательно личностей участников могут быть где угодно – в видео перед выступлением, на костюме, в поведении человека, однако они могут как натолкнуть на правильную версию, так и повести в ложном направлении. Поэтому убежден, что и нашим зрителям отгадать звезд под масками будет совсем непросто.
Смотрите первый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» уже в эту субботу, 16 января, в 21:00 на канале «Украина».
Напомним,