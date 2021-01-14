МАСКА: озвучены правила загадочного шоу

14 января 2021 17:22 Юлия Крутиева
МАСКА: озвучены правила загадочного шоу
МАСКА: озвучены правила загадочного шоу
пресс-служба

Несколько дней остается до главной премьеры года – масштабного шоу-детектива «МАСКА» на телеканале «Украина».

Читайте такжеСергей Притула посвятил любимой жене трогательные слова в ее День рождения: фото именинницы
Команда проекта более полугода работала над украинской адаптацией мегапопулярного во всем мире формата The Masked Singer, и уже в эту субботу, 16 января, в 21:00 зрители канала «Украина» увидят первый выпуск самого загадочного на украинском телевидении шоу МАСКА.

Согласно правилам проекта «МАСКА», 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами, соревнуются за победу и звание сильнейшего певца в маске в течение 12 эфиров. В каждом выпуске, после выступлений участников, звездные детективы и зрители в зале голосуют за своих фаворитов с помощью мобильного приложения. 2 маски, которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию. В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо. Битвы будут продолжаться, пока не останется один – победитель шоу «МАСКА».

Читайте такжеИракли Макацария восхитил Сеть своими архивными фото с детства и юности
Команда проекта приготовила для телезрителей множество сюрпризов. Например, помимо 16 основных участников, соревнующихся за победу в шоу, на сцене появятся еще 6 гостевых масок, которые раскроют свое лицо сразу после выступления. Удивит и ведущий проекта Владимир Остапчук, который примерит более 10 звездных образов из самых известных хитов мирового кинематографа.

Вести самое загадочное шоу на отечественном телевидении – это для меня вызов, – говорит Владимир Остапчук. – Несмотря на то, что я хорошо знаком почти со всеми звездами украинского шоу-бизнеса, отгадать их в таких масках и костюмах для меня практически невозможно. Я бы, пожалуй, не прошел кастинг на роль звездного детектива, потому что различные загадки и подсказки – это не мое. Я из тех мужчин, которые открывают холодильник – и не видят в центре борщ (смеется). Отмечу, что подсказки касательно личностей участников могут быть где угодно – в видео перед выступлением, на костюме, в поведении человека, однако они могут как натолкнуть на правильную версию, так и повести в ложном направлении. Поэтому убежден, что и нашим зрителям отгадать звезд под масками будет совсем непросто.

Читайте такжеОля Фреймут засыпала Сеть семейными снимками с отдыха на Мальдивах
Отметим, украинский проект «МАСКА» на канале «Украина» будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива «МАСКА» станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. В премьерном эпизоде зрители познакомятся с первой восьмеркой участников, среди которых эпатажный панк-рокер Сом, романтический Дракон, кокетливая Лисица, зажигательная Коза, трогательное Жабеня, кибер-панк Буйвол, соблазнительная Роза и яркое Солнце.

Смотрите первый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» уже в эту субботу, 16 января, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,

Облако тегов

канал Украина новости телешоу Владимир Остапчук Маска телешоу 2021

Материалы по теме

Надя Дорофеева рассказала о серьезной ссоре с мужем из-за хлеба
Новости

Надя Дорофеева рассказала о серьезной ссоре с мужем из-за хлеба
Выходите без звонка-4: стала известна дата премьеры нового сезона
Анонсы на ТВ

Выходите без звонка-4: стала известна дата премьеры нового сезона
Оля Фреймут засыпала Сеть семейными снимками с отдыха на Мальдивах
Новости

Оля Фреймут засыпала Сеть семейными снимками с отдыха на Мальдивах
Женский доктор 5 сезон: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.01.2021)
Сериалы

Женский доктор 5 сезон: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.01.2021)

Популярное на сайте

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Лучшие щедривки и посевалки на старый Новый год 2021 для детей и взрослых

Лучшие щедривки и посевалки на старый Новый год 2021 для детей и взрослых
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Популярное видео

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)
Филин: смотреть 15 серию онлайн

Филин: смотреть 15 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK