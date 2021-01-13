МАСКА: под одним из образов скрывается международная знаменитость

13 января 2021 13:15 Юлия Крутиева
МАСКА: под одним из образов скрывается международная знаменитость
МАСКА: под одним из образов скрывается международная знаменитость
пресс-служба

Уже в эту субботу, 16 января, в 21:00 зрители канала «Украина» увидят первый выпуск самого загадочного на украинском телевидении проекта «МАСКА».

Читайте такжеЗвезды шоу "Мамахохотала" рассказали, как встретят Старый Новый год
В премьерном эпизоде шоу МАСКА украинцы познакомятся с 8 из 16 невероятными участниками-масками, каждый из которых исполнит на сцене безумно популярный хит и даст подсказки о своей личности, чтобы зрителям и детективам было легче узнать – какая же звезда спрятана в удивительном образе.

Одним из участников первого выпуска «МАСКИ» станет эпатажный панк-рокер Сом. Этот герой – англоязычный гость из-за рубежа. Он родился не в Украине, но его Родина тоже находится в Европе. А судьба забросила Сома в Соединенные Штаты Америки.

Привет, Украина! Очень рад быть здесь сегодня, – звучат слова Сома в переводе на русский. – Это действительно грандиозное шоу, и я не мог его пропустить. Вы не представляете, как сложно было отыскать «окно» в своем графике, чтобы порадовать вас своими выступлениями. Но я не привык отступать, так что поехали!

Читайте такжеЖена Виктора Павлика вспомнила свои эмоции и мужа, когда узнали о ее беременности
Эпатажный Сом на сцене шоу «МАСКА» исполнит провокационный хит Sexbomb. У такого яркого участника – не менее экстраординарный костюм. Сом – один из самых габаритных персонажей шоу, благодаря ирокезу, роль которого исполняет плавник, рост героя достигает почти 2,5 метров. Сом носит настоящий килт и прошипованную, вручную расписанную куртку. Над этим образом работала дизайнер Леся Патока со своей командой.

Невероятную структуру костюма Сома мы создавали с помощью 4 тысяч чешуек, специально разрезанных лазером и вручную выложенных нашими мастерами. Герой имеет красивую бело-красную окраску. Плавник сделан в проволочной технологии, больше недели над ним работали наши мастера, обшивая тонкой органзой, чтобы на свете было хорошо видно структуру. Также есть хвост, который шлейфом тянется за Сомом. Это одна из самых сложных Масок, поэтому герой внутри искренне меня восхищает своим талантом так достойно носить этот костюм! – поделилась художница по костюмам шоу «МАСКА» Леся Патока.

Звездные детективы проекта пришли в восторг от образа героя и сразу предложили версии, какие всемирно известные звезды могут прятаться под таким эффектным костюмом. Также в премьерном выпуске масштабного шоу «МАСКА» на канале «Украина» зрители познакомятся с романтическим Драконом, кокетливой Лисицей, зажигательной Козой, трогательным Жабеням, кибер-панком Буйволом, соблазнительной Розой и ярким Солнцем. Какие знаменитости искусно замаскировались под такими невероятными костюмами?

Смотрите первый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» уже в эту субботу, 16 января, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,

Облако тегов

канал Украина новости телешоу образы звезд Маска телешоу 2021

Материалы по теме

Женский доктор 5 сезон: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 13.01.2021)
Сериалы

Женский доктор 5 сезон: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 13.01.2021)
Вера Брежнева с мужем и дочкой покоряет заснеженные горы в Италии и делится яркими фото
Новости

Вера Брежнева с мужем и дочкой покоряет заснеженные горы в Италии и делится яркими фото
Не чувствовала своих ног: Юлия Панкова – о духовных практиках и первых шагах к осознанию себя
Новости

Не чувствовала своих ног: Юлия Панкова – о духовных практиках и первых шагах к осознанию себя
Женский доктор 5 сезон: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 13.01.2021)
Сериалы

Женский доктор 5 сезон: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 13.01.2021)

Популярное на сайте

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Популярное видео

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK