Жена Виктора Павлика вспомнила свои эмоции и мужа, когда узнали о ее беременности

Певец Виктор Павлик и его супруга Екатерина готовятся стать родителями.

На днях Екатерина Репяхова призналась, что беременна первенцем. Девушка находится на втором триместре и наслаждается этим прекрасным положением.

На своей странице в Инстаграм Екатерина каждый день делится с поклонниками подробностями из личной жизни с артистом, рассказывает о своем состоянии и вспоминает те моменты, когда ждали наступление беременности.

Виктор Павлик с беременной женой Екатериной / instagram.com/repyahovakate

Также она призналась, как отреагировал Виктор Франкович, когда узнал, что вновь станет отцом. И вспомнила свои эмоции. Девушка не могла поверить в то, что действительно беременна. Ведь у пары это получилось не с первого и не с третьего раза, как ранее рассказывала Катерина.

Когда тест показал две полоски – я не верила. Я сделала три раза тест, все равно не верила. Я сдала ХГЧ, все равно не верила. Сдала в динамике через два дня – только тогда поверила, – призналась жена Виктора Павлика.

Виктор Павлик с женой Екатериной / instagram.com/repyahovakate

Екатерина сразу же рассказала мужу о своем положении. Певец спокойно отреагировал на новость, и очень был счастлив. А вот девушка сильно переживала.

Я очень сильно переживала. Потом ещё сутки осознавала и первую ночь спать не могла, – написала в Сети Екатерина. – Думала, на какие именно кружки будем сдавать нашего ребёнка.

Напомним,