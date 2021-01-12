Анна Седокова объяснила, почему начнет скрывать личную жизнь от публики: Не позволю разрушать мою жизнь

12 января 2021 13:10 Юлия Крутиева
Анна Седокова объяснила, почему начнет скрывать личную жизнь от публики: Не позволю разрушать мою жизнь
Певица Анна Седокова и ее муж Янис Тимма
instagram.com/annasedokova

Анна Седокова призналась, что ее дочь переживает из-за насмешек в Интернете по поводу смерти ее отца.

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Певица Анна Седокова за годы своей творческой деятельности привыкла быть под пристальным вниманием публики и что ее личная жизнь всегда на слуху. Но в последние дни темой для обсуждения у общественности стала ее 16-летняя дочь Алина.

Мне больше не хочется. Делиться со всеми. Хочется со своими. Хочу по запросу, не тем кто проходил мимо. Я известна уже почти 20 лет, большую половину своей жизни, и уже не помню как жить по другому, когда за твоей спиной не шепчутся. В 17 я работала ведущей на лучшем музыкальном канале, в 19 на лучшем развлекательном. В 20 лет вся страна смотрела на меня в золотом купальнике, в 21 все обсуждали мою беременность. Я привыкала, что меня обсуждают. Но не моих детей. Вчера, находясь за тысячи км, я увидела своего расстроенного ребёнка в сториз. Которая искренне не понимала, почему ее в 16 лет, обсуждают взрослые тёти и дяди и насмехаются из за смерти ее отца. Второй вопрос, зачем на это провоцируют журналисты, зная что толпу овец легко одним словом увести в нужное направление. И да. Вы овцы. Те, кто обсуждают в комментариях детей. И вас обязательно съест за это ваша карма.

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Певица заявила, что не хочет делиться подробностями своей личной жизни в соцсетях. Анна призналась, что ее открытость больно ударила по ее ребенку.

Подавленное состояние Алины заставило ее звездную маму переосмыслить подход ведения страницы в Сети. Седокова не пропадает из Инстаграм, просто начнет менять свой контент.

Есть ли в этом моя вина? Большая часть безусловно. Решив недавно высказаться на тему воспитания детей, поделившись опытом в надежде, что он может пригодиться и сделать кого-то счастливее, эта надежда больно ударила моего собственного ребёнка. И так больше не будет. Я люблю Инстаграм. Но не позволю ему разрушать мою жизнь. Та открытая Аня будет постепенно оставаться в прошлом. Я работаю над этим. Мои дети и мой муж будут улыбаться с красивых профессиональных фото как это и Инстаграм станет больше частью моей рабочей жизни и меньше личной. Возможно, чем-то я буду делиться у себя в телеграм, но это не точно. Сейчас хочется ни чем не делиться. Я благодарю вас за интерес ко мне все эти годы. Никуда не исчезаю, просто меняюсь. Потому что если вам кажется, что надо что-то менять в этой жизни, – то вам не кажется.

Напомним,

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