Анна Седокова назвала правила, по которым воспитывает своих детей: все строго
Поклонники и подумать не могли, что певица Анна Седокова является строгой мамой.
У Алины есть своя комната, в которую я не могу заходить без стука (ну разве что пару раз в гневе). В нашу комнату дети тоже не могут зайти, не постучав. На взрослую кровать можно только с разрешения. Точно так же, как и я спрашиваю, можно ли мне присесть на кровать Гектора.
Более того, знаменитость намерена выселить с квартиры старшую дочь Алину, как только она достигнет совершеннолетия. С девочкой у Седоковой доверительные отношения, однако звезде чужда модель воспитания «мама и дочь ‒ подруги».
Алина знает, что в 18 лет мы с ней обнимаем друг друга крепко и молодежь вылетит из гнезда. Ворчит, конечно, на меня, но я это переживу. Она знает: это потому, что я ее люблю сильно. И себя люблю… Я никогда не мечтала быть подружкой своей дочке. Я с ужасом представляю, что мы с ней вместе в клубе выпиваем по шотику B-52 и несёмся на танцпол. Это так же нелепо. Я не ее подружка. Я ее Мама.
Напомним,