Анна Седокова назвала правила, по которым воспитывает своих детей: все строго

9 января 2021 16:00 Катерина Даниленко
Анна Седокова назвала правила, по которым воспитывает своих детей: все строго
Певица Анна Седокова
социальная сеть Instagram

Поклонники и подумать не могли, что певица Анна Седокова является строгой мамой.

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Артистка рассказала о правилах, которые установлены в ее доме для всех членов семейства. Первое, что отметила многодетная мать, так это право детей и взрослых на личное пространство.

У Алины есть своя комната, в которую я не могу заходить без стука (ну разве что пару раз в гневе). В нашу комнату дети тоже не могут зайти, не постучав. На взрослую кровать можно только с разрешения. Точно так же, как и я спрашиваю, можно ли мне присесть на кровать Гектора.

Анна Седокова с сыном Гектором / социальная сеть Instagram

Более того, знаменитость намерена выселить с квартиры старшую дочь Алину, как только она достигнет совершеннолетия. С девочкой у Седоковой доверительные отношения, однако звезде чужда модель воспитания «мама и дочь ‒ подруги».

Алина знает, что в 18 лет мы с ней обнимаем друг друга крепко и молодежь вылетит из гнезда. Ворчит, конечно, на меня, но я это переживу. Она знает: это потому, что я ее люблю сильно. И себя люблю… Я никогда не мечтала быть подружкой своей дочке. Я с ужасом представляю, что мы с ней вместе в клубе выпиваем по шотику B-52 и несёмся на танцпол. Это так же нелепо. Я не ее подружка. Я ее Мама.

Анна Седокова с мужем Янисом и дочерью Алиной / социальная сеть Instagram

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Исполнительница подытожила, что определяя границы и роли в своей семье, каждый получает свою собственную часть мамы, на которую другой не претендует. Кроме того, именно таким образом дети учатся ответственности и уважению.

Напомним,

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