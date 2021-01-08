Арнольд Шварценеггер перепутал своего зятя с другим знаменитым актером: звездный курьез
В эфире благотворительного Инстаграм-марафона Арнольд Шварценеггер назвал своего зятя другим именем.
Привет, Крис... Эванс. Не Крис Эванс, извините. Я облажался. Крис Пратт, – исправился Шварценеггер. – Извини, я должен знать твое имя.
После этого бывший губернатор Калифорнии сказал, что неправильно прочитал имя с листка, а еще чуть позже сказал, что Пратт его любимый тесть. Посмотреть момент курьеза можно начиная с отметки 1:12 на видеоролике.
Напомним,
- Юлия Санина похвасталась татуировкой на руке в виде себя и Тины Кароль ‒ фото.
- Григорий Чапкис снова оказался в больнице после перенесенного двустороннего воспаления легких.