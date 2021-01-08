Арнольд Шварценеггер перепутал своего зятя с другим знаменитым актером: звездный курьез

В эфире благотворительного Инстаграм-марафона Арнольд Шварценеггер назвал своего зятя другим именем.

На днях американский актер Крис Пратт провел онлайн-эфир с голливудскими кинозвездами, в ходе которого его звездный тесть Арнольд Шварценеггер перепутал его фамилию. Железный Арни назвал мужчину Крисом Эвансом ‒ исполнителем роли «Капитан Америка». Видео с бешеной скоростью разлетелось в Сети.

Привет, Крис... Эванс. Не Крис Эванс, извините. Я облажался. Крис Пратт, – исправился Шварценеггер. – Извини, я должен знать твое имя.

Крис Эванс и Крис Пратт / социальная сеть Instagram

После этого бывший губернатор Калифорнии сказал, что неправильно прочитал имя с листка, а еще чуть позже сказал, что Пратт его любимый тесть. Посмотреть момент курьеза можно начиная с отметки 1:12 на видеоролике.

К слову, главный герой фильма «Стражи галактики» в 2019 году взял в жены дочь бодибилдера Кэтрин. Известно, что Шварценеггер и Пратт ‒ в замечательных отношениях, поэтому оговорка в эфире, скорее всего, была специальной, чтобы изрядно повеселить публику.

Напомним,