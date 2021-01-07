Потап восхитил подарком от Насти Каменских: Передает мое внутреннее состояние ‒ фото
7 января 2021 16:00
Рэпер Потап
социальная сеть Instagram
Презент супруги вдохновил рэпера Потапа на написание сольного альбома.
Алексей Потапенко на рождественские праздники получил от Насти Каменских особенный подарок ‒ огромную картину с его изображением. Мужчина не удержался и похвастался сюрпризом в своем микроблоге.
Холст не просто нарисован, а создан из коллажа журнальных вырезок и изображений. Исполнитель отметил, что это один из лучших подарков, которые он получал.
Моя любимая Настя Каменских сделала мне неожиданный и невероятный подарок! Потрясающую картину, которая создана из коллажа журналов и изображений. Это первая работа, которая точно передаёт мое внутреннее состояние, спасибо. Это круче чем любой подарок, это искусство! В год своего 40-летия я просто обязан выпустить соло-альбом и сделаю эту картину его будущей обложкой! Всех с Рождеством!
Напомним,
- Алена Винницкая рассказала о негативном опыте проведение процедуры красоты.
- Максим Чмерковский нежно поздравил сына с днем рождения: Ты мой самый главный авторитет.
Рэпер Потап и его подарок от Насти Каменских / социальная сеть Instagram