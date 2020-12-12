Потап рассказал о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации в украинском шоу-бизнесе: сплошь и рядом
12 декабря 2020 18:00
Рэпер Потап
социальная сеть Instagram
Рэпер Потап откровенно рассказал, как относится к представителям ЛГБТ.
Читайте такжеОсновной камень преткновения – абсолютно полярные темпераменты: Маша Ефросинина – о ссорах с мужемТак, в интервью з Анатолием Анатоличем музыкант заявил, что в вопросах нетрадиционной ориентации он совершенно современен. Более того, артист работает в команде с такими людьми, в связи с этим в продюсерском центре Алексея даже висит соответствующий флаг.
В шоу-бизнесе очень много профессионалов, людей высокого порядка профессионального ума, харизмы, которые представители ЛГБТ и я не могу не быть современным в этом отношении. Хотя я парень с Дарницы, который пел «На раЁне», понимаешь. Это не терпимость и я её не воспитывал,‒ вспоминает артист.
Потап и Анатолий Анатолич / социальная сеть Instagram
Когда люди этого круга, на удивление точно чувствующие искусство, на удивление суперпрофессионалы в своих делах… И я, когда понимаю, что их профессиональные качества превышают, мне все равно, он взрослый человек пусть он любит кого хочет. Все, это позиция. Делай что хочешь, люби кого хочешь, если ты приносишь пользу компании, городу, стране – пожалуйста, делай, что хочешь, целуйся, с кем хочешь,‒ утверждает Потапенко.
Напомним,