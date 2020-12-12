Легендарный актер Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни

Сегодня, 12 декабря, ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт.

Печальное известие сообщила супруга Валентина Иосифовича Ольга Остроумова. Причину смерти народная артистка не назвала.

Да, его не стало. Это сегодня произошло.

Актер Валентин Гафт с женой Ольгой Остроумовой / социальная сеть Instagram

К слову, в августе 2019 года звезда кино перенес инсульт, после которого его перевели в реабилитационный центр. В ноябре этого же года жена актера утверждала, что его состояние удовлетворительное.

День на день не приходится. Пока находится в больнице, конечно же. Валентин Иосифович сейчас лежит, смотрит свои передачи, которые ему сын на флешку записал.

Актер Валентин Гафт / социальная сеть Instagram

В кино Гафт дебютировал в 1956 году, в фильме «Убийство на улице Данте». За свою карьеру актер сыграл роли более чем в 100 фильмах. Среди них ‒ «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи», «12», «Мастер и Маргарита».

Большую часть театральной карьеры Гафт провел в «Современнике». Он также выступал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры.

Артиста похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище, на Аллее актеров.

Напомним,