Легендарный актер Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни
Сегодня, 12 декабря, ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт.
Да, его не стало. Это сегодня произошло.
К слову, в августе 2019 года звезда кино перенес инсульт, после которого его перевели в реабилитационный центр. В ноябре этого же года жена актера утверждала, что его состояние удовлетворительное.
День на день не приходится. Пока находится в больнице, конечно же. Валентин Иосифович сейчас лежит, смотрит свои передачи, которые ему сын на флешку записал.
В кино Гафт дебютировал в 1956 году, в фильме «Убийство на улице Данте». За свою карьеру актер сыграл роли более чем в 100 фильмах. Среди них ‒ «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи», «12», «Мастер и Маргарита».
Артиста похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище, на Аллее актеров.
Напомним,