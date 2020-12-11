Виктория Бекхэм впервые высказалась о невесте сына Бруклина Николе Пельтц

11 декабря 2020 14:40 Юлия Крутиева
Виктория Бекхэм впервые высказалась о невесте сына Бруклина Николе Пельтц
Дизайнер Виктория Бекхэм
Fotobank / GettyImages

В начале июля 2020 года Бруклин Бекхэм объявил о помолвке со своей возлюбленной Николой Пельтц.

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Семья Бекхэм начала активно готовиться к предстоящей свадьбе, которую старший сын Виктории и Дэвида собирался сыграть в 2021 году. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизни людей.

Позже Бруклин и его невеста, актриса и дочь американского миллиардера Нельсона Пельтц – Никола, сообщили, что торжество решили перенести на 2022 год. Влюбленные хотят сыграть пышных две церемонии: во Флориде, где живет семья Пельтц, и на родине Бруклина – в Великобритании.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/nicolaannepeltz

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Журналисты зарубежных изданий пытались взять интервью у будущей свекрови Николы, однако Виктория Бекхэм все это время хранила молчание. И вот на днях дизайнер стала гостьей шоу "Lorraine", где впервые рассказала о своем отношении к будущей невестке:

Он так счастлив рядом с ней, они оба очень счастливы. Она прекрасная девушка, очень милая, добрая. Такая приятная, теплая, замечательная-замечательная женщина. Мы и мечтать не могли, что Бруклин встретит настолько обворожительную, приятную леди. Так что мы очень-очень счастливы. Мы любим ее.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/nicolaannepeltz

Также Виктория прокомментировала и отношение сына к любимой девушке:

Он очень счастлив. Все, что у него произошло в этом году, – прекрасно. Для Бруклина было очень важно найти свою половинку и девушку, с которой он захочет провести остаток жизни, особенно в это непростое время, когда вокруг так много неуверенности и грусти. Так что мы невероятно счастливы и взволнованы!

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Напомним,

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