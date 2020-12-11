Виктория Бекхэм впервые высказалась о невесте сына Бруклина Николе Пельтц
В начале июля 2020 года Бруклин Бекхэм объявил о помолвке со своей возлюбленной Николой Пельтц.
Позже Бруклин и его невеста, актриса и дочь американского миллиардера Нельсона Пельтц – Никола, сообщили, что торжество решили перенести на 2022 год. Влюбленные хотят сыграть пышных две церемонии: во Флориде, где живет семья Пельтц, и на родине Бруклина – в Великобритании.
Он так счастлив рядом с ней, они оба очень счастливы. Она прекрасная девушка, очень милая, добрая. Такая приятная, теплая, замечательная-замечательная женщина. Мы и мечтать не могли, что Бруклин встретит настолько обворожительную, приятную леди. Так что мы очень-очень счастливы. Мы любим ее.
Также Виктория прокомментировала и отношение сына к любимой девушке:
Он очень счастлив. Все, что у него произошло в этом году, – прекрасно. Для Бруклина было очень важно найти свою половинку и девушку, с которой он захочет провести остаток жизни, особенно в это непростое время, когда вокруг так много неуверенности и грусти. Так что мы невероятно счастливы и взволнованы!
Напомним,