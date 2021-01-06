Алена Винницкая рассказала о негативном опыте проведение процедуры красоты

6 января 2021 13:10 Юлия Крутиева
Алена Винницкая рассказала о негативном опыте проведение процедуры красоты
Ведущая Алена Винницкая
пресс-служба канала Украина

Ведущая Алена Винницкая рассказала, как едва не пострадала во время процедуры красоты.

Читайте такжеКатя Осадчая мечтает заняться спортом, которое любила в детстве, но покинула
Ведущая программы «Зірковий шлях» на телеканале «Украина» и экс-участница группы «ВИА Гра» Алена Винницкая однажды оказалась жертвой косметических процедур.

Однажды в солярии я нанесла на тело крем для загара, но, слава Богу, не на лицо. То есть я дошла до шеи и поняла, что вся горю, – объяснила звезда. – Я посмотрела на свое тело, а оно было красного цвета.

Ведущая Алена Винницкая / пресс-служба канала Украина
По словам Алены Винницкой, у нее началась дикая тахикардия.

Хорошо, что в этом салоне был косметологический кабинет, и меня быстренько перенесли к косметологу, – рассказала ведущая. – Она сделала маску на все тело. Намазывала всем, что у нее было, чтобы как-то остановить эту реакцию. Я не подала на них в суд, хотя даже могла что-то отсудить.

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко и юрист Инна объяснила, как лучше всего поступит в подобном случае.

Мы должны понимать, что вызов полиции – это лучшее решение в любой ситуации, – сказала Инна Мирошниченко. – Даже если мы не до конца разобрались, стоит вызвать полицию. То, что запротоколирует полицейский, – это лучшее доказательство в отношениях с субъектом, который нарушил наши права.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Алена Винницкая социальные сети красота новости

Материалы по теме

MONATIK поделился яркими фото с семейного отдыха на Мальдивах
Новости

MONATIK поделился яркими фото с семейного отдыха на Мальдивах
Лучший сыщик: почему стоит посмотреть рождественскую премьеру от ICTV
Анонсы на ТВ

Лучший сыщик: почему стоит посмотреть рождественскую премьеру от ICTV
Джентльмены: на Интере состоится премьера нашумевшей криминальной комедии
Анонсы на ТВ

Джентльмены: на Интере состоится премьера нашумевшей криминальной комедии
2-месячный сын звезды "Гарри Поттера" попал в больницу с коронавирусом
Новости

2-месячный сын звезды "Гарри Поттера" попал в больницу с коронавирусом

Популярное на сайте

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)

Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK