Алена Винницкая рассказала о негативном опыте проведение процедуры красоты
6 января 2021 13:10
Ведущая Алена Винницкая
пресс-служба канала Украина
Ведущая Алена Винницкая рассказала, как едва не пострадала во время процедуры красоты.
Алена Винницкая однажды оказалась жертвой косметических процедур.По словам Алены Винницкой, у нее началась дикая тахикардия.
Однажды в солярии я нанесла на тело крем для загара, но, слава Богу, не на лицо. То есть я дошла до шеи и поняла, что вся горю, – объяснила звезда. – Я посмотрела на свое тело, а оно было красного цвета.
Ведущая Алена Винницкая / пресс-служба канала Украина
Хорошо, что в этом салоне был косметологический кабинет, и меня быстренько перенесли к косметологу, – рассказала ведущая. – Она сделала маску на все тело. Намазывала всем, что у нее было, чтобы как-то остановить эту реакцию. Я не подала на них в суд, хотя даже могла что-то отсудить.
Жена телеведущего Тимура Мирошниченко и юрист Инна объяснила, как лучше всего поступит в подобном случае.
Мы должны понимать, что вызов полиции – это лучшее решение в любой ситуации, – сказала Инна Мирошниченко. – Даже если мы не до конца разобрались, стоит вызвать полицию. То, что запротоколирует полицейский, – это лучшее доказательство в отношениях с субъектом, который нарушил наши права.
Напомним,