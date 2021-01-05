Оливия Уайлд закрутила роман с известным музыкантом

5 января 2021 16:40 Юлия Крутиева
Оливия Уайлд закрутила роман с известным музыкантом
Актриса Оливия Уайлд
instagram.com/oliviawilde

В то время, как Зои Кравиц готовится к бракоразводному процессу, другие знаменитости в 2021 году начинают строить семьи.

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В начале 2020 года Оливия Уайлд приняла непростое решение. Актриса рассталась со своим гражданским супругом Джейсоном Судейкисом, вместе с которым воспитывала двоих детей - сына Отиса и дочь Дэйзи.

Весь год Оливия не давала журналистам и публике веских поводов обсуждать ее личную жизнь. Тем не менее, журналистам все-таки удалось узнать, что актриса снова влюблена.

Покорить сердце Уайлд удалось популярному актеру и певцу Гарри Стайлзу. Доказательство тому – фотографии пары со свадьбы менеджера музыканта Джеффри Азоффа.

На торжество Оливия и Гарри приехали вместе на шикарном винтажном кабриолете. На протяжении вечера звезды держались за руки, не отходили друг от друга ни на шаг.

Они были в Монтесито в Калифорнии. На этих выходных там была свадьба», - рассказал инсайдер журналистам издания «People», - Они общались с друзьями, держались за руки и выглядели очень счастливыми. Они встречаются уже несколько недель.

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Фанаты звездной парочки предполагают, что романтические отношения между ними могли зародиться во время совместной работы над фильмом «Не волнуйся». В этой картине им достались главные роли.

К слову, ни представители Оливии, ни представители Гарри пока не прокомментировали сообщения об их романе. Хранят тайну и сами знаменитости.

Напомним, 

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