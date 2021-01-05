Оливия Уайлд закрутила роман с известным музыкантом
В то время, как Зои Кравиц готовится к бракоразводному процессу, другие знаменитости в 2021 году начинают строить семьи.
Весь год Оливия не давала журналистам и публике веских поводов обсуждать ее личную жизнь. Тем не менее, журналистам все-таки удалось узнать, что актриса снова влюблена.
Покорить сердце Уайлд удалось популярному актеру и певцу Гарри Стайлзу. Доказательство тому – фотографии пары со свадьбы менеджера музыканта Джеффри Азоффа.
На торжество Оливия и Гарри приехали вместе на шикарном винтажном кабриолете. На протяжении вечера звезды держались за руки, не отходили друг от друга ни на шаг.
Они были в Монтесито в Калифорнии. На этих выходных там была свадьба», - рассказал инсайдер журналистам издания «People», - Они общались с друзьями, держались за руки и выглядели очень счастливыми. Они встречаются уже несколько недель.
К слову, ни представители Оливии, ни представители Гарри пока не прокомментировали сообщения об их романе. Хранят тайну и сами знаменитости.
Напомним,