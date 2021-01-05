Как звезды НЛО TV встретили Новый год: трогательные праздничные фото

Эксклюзив 5 января 2021 03:00 Юлия Крутиева
Как звезды НЛО TV встретили Новый год: трогательные праздничные фото
Актриса Аня Гресь
пресс-служба

Вот и наступил долгожданный 2021 год! Все мы встречали Новый год по-разному – украинские селебретис не исключение. Мы подсмотрели, как звезды телеканала НЛО TV провели новогодний вечер.

Читайте такжеАлина Гросу скрывает роман с известным актером?
Актер сериала «СуперКопы» на канале НЛО TV Тарас Цымбалюк встретил Новый год вместе с любимой Тиной Антоненко в родном городе – Корсунь-Шевченковском. Этот день влюбленные провели в кругу родных – с родителями Тараса. Трогательным семейным снимком актер поделился в своем Instagram.

Актер шоу «Мамахохотала» Евгений Янович тоже встретил год Быка по-домашнему – вместе с девушкой Полиной Ткач. Совместным фото возле елки со своей любимой он поделился с поклонниками в Инстаграм.

Ожидания – главная проблема 2020 года! Давайте ничего не ждать от прекрасного бычка с числом 2021 на бампере, а просто делать свое и делать искренне. Тогда нынешнее родео точно пройдет удачно.

Читайте такжеОрел и Решка: ведущий проекта приручил беркута
По-семейному встретила год Быка и коллега Яновича по шоу – актриса Аня Гресь. Молодая мама выставила фото с мужем и сыном на фоне елки, а также оставила всем пожелание:

С наступившим Новым годом! Гармонии, путешествий, воплощения всех мечт! Желаю найти свое предназначение и больше ни дня не работать, а получать деньги за свое хобби! И крепкого ЗДОРОВЬЯ!

А вот ведущий тревел-шоу «Check-in Украина» Илья Луценко встречать 2021 год отправился в ресторан. Свое фото он иронично подписал:

Спасибо 2020 за то, что в конце года я смог влезть в свой любимый костюм!

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый год социальные сети НЛО TV Мамахохотала Евгений Янович новости Инстаграм эксклюзив Аня Гресь Тарас Цымбалюк Илья Луценко СуперКопы Check-in Украина

Материалы по теме

Дмитрий Комаров впервые за 3 месяца встретился с семьей и поделился новогодним фото с родными
Новости

Дмитрий Комаров впервые за 3 месяца встретился с семьей и поделился новогодним фото с родными
Ники Минаж впервые показала публике лицо своего сына
Новости

Ники Минаж впервые показала публике лицо своего сына
Снежана Бабкина поделилась пикантным фото, которое ранее стеснялась показать
Новости

Снежана Бабкина поделилась пикантным фото, которое ранее стеснялась показать
Лунный гороскоп на 5 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 5 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK