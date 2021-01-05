Как звезды НЛО TV встретили Новый год: трогательные праздничные фото
Вот и наступил долгожданный 2021 год! Все мы встречали Новый год по-разному – украинские селебретис не исключение. Мы подсмотрели, как звезды телеканала НЛО TV провели новогодний вечер.
Актер шоу «Мамахохотала» Евгений Янович тоже встретил год Быка по-домашнему – вместе с девушкой Полиной Ткач. Совместным фото возле елки со своей любимой он поделился с поклонниками в Инстаграм.
Ожидания – главная проблема 2020 года! Давайте ничего не ждать от прекрасного бычка с числом 2021 на бампере, а просто делать свое и делать искренне. Тогда нынешнее родео точно пройдет удачно.
С наступившим Новым годом! Гармонии, путешествий, воплощения всех мечт! Желаю найти свое предназначение и больше ни дня не работать, а получать деньги за свое хобби! И крепкого ЗДОРОВЬЯ!
А вот ведущий тревел-шоу «Check-in Украина» Илья Луценко встречать 2021 год отправился в ресторан. Свое фото он иронично подписал:
Спасибо 2020 за то, что в конце года я смог влезть в свой любимый костюм!
Напомним,