Как звезды НЛО TV встретили Новый год: трогательные праздничные фото

Вот и наступил долгожданный 2021 год! Все мы встречали Новый год по-разному – украинские селебретис не исключение. Мы подсмотрели, как звезды телеканала НЛО TV провели новогодний вечер.

Актер сериала «СуперКопы» на канале НЛО TV Тарас Цымбалюк встретил Новый год вместе с любимой Тиной Антоненко в родном городе – Корсунь-Шевченковском. Этот день влюбленные провели в кругу родных – с родителями Тараса. Трогательным семейным снимком актер поделился в своем Instagram.

Актер шоу «Мамахохотала» Евгений Янович тоже встретил год Быка по-домашнему – вместе с девушкой Полиной Ткач. Совместным фото возле елки со своей любимой он поделился с поклонниками в Инстаграм.

Ожидания – главная проблема 2020 года! Давайте ничего не ждать от прекрасного бычка с числом 2021 на бампере, а просто делать свое и делать искренне. Тогда нынешнее родео точно пройдет удачно.

По-семейному встретила год Быка и коллега Яновича по шоу – актриса Аня Гресь. Молодая мама выставила фото с мужем и сыном на фоне елки, а также оставила всем пожелание:

С наступившим Новым годом! Гармонии, путешествий, воплощения всех мечт! Желаю найти свое предназначение и больше ни дня не работать, а получать деньги за свое хобби! И крепкого ЗДОРОВЬЯ!

А вот ведущий тревел-шоу «Check-in Украина» Илья Луценко встречать 2021 год отправился в ресторан. Свое фото он иронично подписал:

Спасибо 2020 за то, что в конце года я смог влезть в свой любимый костюм!

Напомним,