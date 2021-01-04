Орел и Решка: ведущий проекта приручил беркута
Сходить на охоту с этой хищной птицей ведущему проекта «Орел и Решка» удалось во время поездки в Южный Казахстан.
После знакомства с красотами ведущий Антон Зайцев решил окунуться в мир традиций этого края. Наиболее увлекательное, но недешевое удовольствие из всех – это охота с беркутом. Его стоимость – тысяча долларов (около 28 тысяч гривен). Но за эту цену вам не просто расскажут все о ручных птицах, но и организуют настоящую охоту с ними.
Казахов-охотников в традиционных нарядах называют здесь беркучи, – рассказывает ведущий. – Беркучи и его птица – это особый симбиоз, который здесь называют саят. Между ними очень сильная связь, можно сказать, что телепатическая. Когда-то казахи поняли, что лучше приручить беркута, чем самим гоняться за добычей по степи. Птица выслеживает добычу и сама ее убивает.
Это крылатый бомбардировщик, – прокомментировал ведущий. – Он тяжелый, килограммов шесть. А еще у него такие когти, словно мою руку дерет медведь. Своим огромным клювом беркут может пробить череп волку, а лапами переломить хребет косуле.
Мы собрались командой охотников с птицами и на лошадях. Сопровождал нас барабанщик. И это не ради развлечения, а чтобы направить добычу в нужное место – под удар птиц, – рассказывает Зайцев. – Беркут может увидеть добычу на расстоянии четырех километров.
Напомним,