Орел и Решка: ведущий проекта приручил беркута

4 января 2021 13:50 Юлия Крутиева
Орел и Решка: ведущий проекта приручил беркута
Орел и Решка: ведущий проекта приручил беркута
пресс-служба Нового канала

Сходить на охоту с этой хищной птицей ведущему проекта «Орел и Решка» удалось во время поездки в Южный Казахстан.

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Южный Казахстан – это место, где удивляешься на каждом шагу: люди, их обычаи, национальные одежды, традиционная кухня и невероятной красоты пейзажи. Все это показала команда легендарного тревела «Орел и Решка» (Новый канал). 

После знакомства с красотами ведущий Антон Зайцев решил окунуться в мир традиций этого края. Наиболее увлекательное, но недешевое удовольствие из всех – это охота с беркутом. Его стоимость – тысяча долларов (около 28 тысяч гривен). Но за эту цену вам не просто расскажут все о ручных птицах, но и организуют настоящую охоту с ними.

Казахов-охотников в традиционных нарядах называют здесь беркучи, – рассказывает ведущий. – Беркучи и его птица – это особый симбиоз, который здесь называют саят. Между ними очень сильная связь, можно сказать, что телепатическая. Когда-то казахи поняли, что лучше приручить беркута, чем самим гоняться за добычей по степи. Птица выслеживает добычу и сама ее убивает.

Орел и Решка: ведущий проекта приручил беркута / пресс-служба Нового канала
Сначала Антон Зайцев научился просто зазывать птицу специальным кличем и ловить ее рукой.

Это крылатый бомбардировщик, – прокомментировал ведущий. – Он тяжелый, килограммов шесть. А еще у него такие когти, словно мою руку дерет медведь. Своим огромным клювом беркут может пробить череп волку, а лапами переломить хребет косуле.

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Но даже таким близким знакомством с птицей ничего не закончилось. Ведущий решился пойти с хищником на настоящую охоту. Узнал, кстати, большой секрет: перед этим беркутов не кормят несколько дней.

Мы собрались командой охотников с птицами и на лошадях. Сопровождал нас барабанщик. И это не ради развлечения, а чтобы направить добычу в нужное место – под удар птиц, – рассказывает Зайцев. – Беркут может увидеть добычу на расстоянии четырех километров.

Орел и Решка: ведущий проекта приручил беркута / пресс-служба Нового канала
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Голодные игры прошли удачно – птица Антона поймала зайца. Долго не хотела отдавать свою добычу и хвастался ею. И все же, когда удалось забрать пушистого, его отпустили. Заяц остался невредимым, беркут довольным и гордым, а отважный ведущий – с впечатлениями на всю жизнь.

Напомним, 

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