Юлия Санина призналась, что ее отец был барабанщиком группы The Hardkiss

3 января 2021 19:00 Катерина Даниленко
Юлия Санина призналась, что ее отец был барабанщиком группы The Hardkiss
Певица Юлия Санина
социальная сеть Instagram

В одном из выпусков шоу «Танці з зірками» солистка The Hardkiss Юлия Санина блистательно выступила на паркете вместе со своим отцом Александром. Оказывается, это далеко не все таланты родственника знаменитости.

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В начале своего существования участники рок-группы долгое время не могли найти барабанщика. Именно отец Саниной Александр Головань на некоторое время занял это место.

Певица Юлия Санина с отцом Александром / социальная сеть Instagram

Мужчина умеет играть на нескольких музыкальных инструментах, поэтому для него это не составило труда. На концертах он выступал в специальной маске, чтобы выглядеть таинственно.

У нас уже была эта маска, мы ее слепили, очень хотели, чтобы кто-то у нас был такой таинственный. Но не было еще этого барабанщика. А папа такой, что он умеет играть и на гитаре, и на барабанах, и он сделает все, что я его попрошу. И действительно, папа несколько раз выходил с нами на сцену, пока мы искали себе настоящего барабанщика.

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Сейчас артистка, как и прежде, может рассчитывать на отца. В случае необходимости он вновь может выйти на сцену и занять место за ударной установкой.

Напомним,

 

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