Юлия Санина призналась, что ее отец был барабанщиком группы The Hardkiss
В одном из выпусков шоу «Танці з зірками» солистка The Hardkiss Юлия Санина блистательно выступила на паркете вместе со своим отцом Александром. Оказывается, это далеко не все таланты родственника знаменитости.
Мужчина умеет играть на нескольких музыкальных инструментах, поэтому для него это не составило труда. На концертах он выступал в специальной маске, чтобы выглядеть таинственно.
У нас уже была эта маска, мы ее слепили, очень хотели, чтобы кто-то у нас был такой таинственный. Но не было еще этого барабанщика. А папа такой, что он умеет играть и на гитаре, и на барабанах, и он сделает все, что я его попрошу. И действительно, папа несколько раз выходил с нами на сцену, пока мы искали себе настоящего барабанщика.
Напомним,