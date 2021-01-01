Юлия Санина рассказала о самой памятной и стрессовой Новогодней ночи
Дети – это не только сплошное счастье, но и испытание на стрессоустойчивость для молодых родителей.
Новогодняя ночь, которая больше всего запомнилась мне за всю жизнь – это первая встреча Нового года с моим сыном Даней. Ему тогда было всего два месяца, – вспоминает артистка. – Сначала малыш вел себя прекрасно – он хорошо спал, был тихим мальчиком, почти не плакал. И вот мы решили, что нам обязательно нужна фоточка, где Даня будет в праздничной новогодней шляпе. Но все было не так просто. Не передать, как я потом пожалела об этой идее, потому что нам так и не удалось надеть эту шляпу и сделать фотографию. Но главное, что сын кричал и плакал так, что нам потом полночи не удавалось его успокоить. Был только один спокойный момент – именно под бой курантов. Даня успокоился, дал нам отпраздновать начало нового года, а потом снова начал плакать. Поэтому эта Новогодняя ночь запомнилась мне, какие первая радостная Новогодняя ночь с ребенком и первый серьезный стресс.
Ну, с кем не бывает. Зато сейчас 5-летний сын Юлии Саниной обожает Новогодние праздники и всегда очень ждет их. А мы уже ждем взрывную весеннюю премьеру – шоу «Где логика?» Не пропустите и вы это яркое противостояние известных мужчин и женщин.
Напомним,