Солистка The Hardkiss Юлия Санина рассказала, почему не готова к рождению второго ребенка: Я карьеристка

13 декабря 2020 16:00 Катерина Даниленко
Солистка The Hardkiss Юлия Санина рассказала, почему не готова к рождению второго ребенка: Я карьеристка
Певица Юлия Санина
социальная сеть Instagram

Финалистка шоу «Танці з зірками» Юлия Санина ‒ счастливая жена и мама 5-летнего сына Дани.

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В недавнем интервью с Раминой Эсхакзай артистка рассказала, как ей удается находить баланс между работой и личной жизнью, а также призналась, почему все еще не решилась подарить сыну братика или сестричку.

Фронтвумен The Hardkiss уверена, что женщина не должна растворяться в материнстве и постоянно ставить детей на первый план. Она обязана развиваться, усовершенствоваться и развивать отношения со своей второй половинкой.

Я не считаю, что дети должны быть глобальным переворотом, они не должны быть единственным смыслом жизни. Это слишком большой груз, который родители часто возлагают на детей. Дети – это счастье. Они вырастают и их нужно отпустить. И быть целостным при этом, оставаться интересным сам себе, своей второй половине.

Певица Юлия Санина с сыном Даней / социальная сеть Instagram

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С рождением первенца Санина совсем по-другому посмотрела на своего супруга. Он оказался прекрасным семьянином, который все свободное от работы время уделяет любимой и сыну. Исполнительница счастлива, что именно с ним она планирует провести всю свою жизнь. А вот решится ли Юлия на второго ребенка, пока неизвестно.

Ребенок – это счастье, которое здесь и сейчас. Но он вырастит и его придется отпустить. Я просто кайфую, я стараюсь наслаждаться, но не терять себя. Я знаю, что я карьеристка. Поэтому, наверное, у нас нет второго ребенка до сих пор. И не знаю, появится ли он, потому что я уважаю себя за то, кто я есть, чего я достигла. И мне нравится пока баланс между мамой и работающей женщиной,
‒ откровенничает знаменитость.

Напомним,

Певица Юлия Санина с мужем Валерием Бебко / социальная сеть Instagram
 

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