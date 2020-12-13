Солистка The Hardkiss Юлия Санина рассказала, почему не готова к рождению второго ребенка: Я карьеристка
Финалистка шоу «Танці з зірками» Юлия Санина ‒ счастливая жена и мама 5-летнего сына Дани.
Фронтвумен The Hardkiss уверена, что женщина не должна растворяться в материнстве и постоянно ставить детей на первый план. Она обязана развиваться, усовершенствоваться и развивать отношения со своей второй половинкой.
Я не считаю, что дети должны быть глобальным переворотом, они не должны быть единственным смыслом жизни. Это слишком большой груз, который родители часто возлагают на детей. Дети – это счастье. Они вырастают и их нужно отпустить. И быть целостным при этом, оставаться интересным сам себе, своей второй половине.
Ребенок – это счастье, которое здесь и сейчас. Но он вырастит и его придется отпустить. Я просто кайфую, я стараюсь наслаждаться, но не терять себя. Я знаю, что я карьеристка. Поэтому, наверное, у нас нет второго ребенка до сих пор. И не знаю, появится ли он, потому что я уважаю себя за то, кто я есть, чего я достигла. И мне нравится пока баланс между мамой и работающей женщиной,‒ откровенничает знаменитость.
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