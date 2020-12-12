Звезда "Дневников вампира" Кэндис Кинг родила второго ребенка ‒ первые фото младенца
Одна из главных героинь сериала "Дневники вампира" Кэндис Кинг стала мамой еще 1 декабря, но о радостном событии решила рассказать только сейчас.
На прошлой неделе наша маленькая девочка ворвалась в этот мир и в наши сердца. Мы любим тебя, Джозефина Джун Кинг! 1.12.20,– написала счастливая мама под фото с маленькой ручкой дочери.
Супруг Кэндис решил не скрывать лицо девочки и показал малышку в полный рост. Многодетный отец держит дочь на руках, прислонив к груди.
Это один из лучших годов в моей жизни, по-настоящему благодарен за рождение нашей Джозефины Джун Кинг. Я также горжусь тем, что она выглядит, как ее мама, настоящий боец. Я счастлив создать такое идеальное воплощение любви вместе с тобой,– подписал фото Джо.
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