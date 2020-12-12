Звезда "Дневников вампира" Кэндис Кинг родила второго ребенка ‒ первые фото младенца

12 декабря 2020 16:00 Катерина Даниленко
Звезда
Звезда "Дневников вампира" Кэндис Кинг
социальная сеть Instagram

Одна из главных героинь сериала "Дневники вампира" Кэндис Кинг стала мамой еще 1 декабря, но о радостном событии решила рассказать только сейчас.

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Актриса и ее муж, певец Джо Кинг опубликовали трогательные посты в соцсети Instagram, в которых представили миру крошечную дочь Джозефину Джун Кинг.

На прошлой неделе наша маленькая девочка ворвалась в этот мир и в наши сердца. Мы любим тебя, Джозефина Джун Кинг! 1.12.20,
– написала счастливая мама под фото с маленькой ручкой дочери.

Супруг Кэндис решил не скрывать лицо девочки и показал малышку в полный рост. Многодетный отец держит дочь на руках, прислонив к груди.

Это один из лучших годов в моей жизни, по-настоящему благодарен за рождение нашей Джозефины Джун Кинг. Я также горжусь тем, что она выглядит, как ее мама, настоящий боец. Я счастлив создать такое идеальное воплощение любви вместе с тобой,
– подписал фото Джо.

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К слову, для Кэндис и Джо это второй общий ребенок. В 2016 году знаменитость родила супругу дочь Флоренс Мэй Кинг. От первого брака музыкант также воспитывает двух дочерей, Аву и Элис.

Напомним,

Актриса Кэндис Кинг с семьей / социальная сеть Instagram
 

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