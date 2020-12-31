Оля Полякова призналась, что ей помогает всегда выглядеть на все 100%
За кулисами концерта «Новорічна ніч на каналі «Україна» Оля Полякова рассказала, как ухаживает за своей кожей и какие бесплатные, но действенные советы дает поклонникам.
На съемочной площадке канала «Украина» певица рассказала, посещает ли косметологические салоны перед большими праздниками.
Я всегда делаю какие-то процедуры, всегда за собой ухаживаю, балую себя, хожу в салоны, делаю всевозможные масочки и процедурки. И вообще я советую это делать всем девушкам, потому что сегодня косметология предоставляет огромные возможности. Сегодня можно «телочкой» оставаться до 75-ти лет, и я собираюсь так сделать, – смеясь, поделилась Оля Полякова.
Необходимо делать себе массаж, но на это надо выделять время. Массаж не может делаться 5 минут. Выделите для этого хотя бы 25. На моем ютуб-канале есть мастер-класс. Посмотрите и делайте себе – это очень эффективная вещь! – рассказала Королева ночи.
Напомним,