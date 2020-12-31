Оля Полякова призналась, что ей помогает всегда выглядеть на все 100%

31 декабря 2021 15:00 Юлия Крутиева
Оля Полякова призналась, что ей помогает всегда выглядеть на все 100%
Певица Оля Полякова
пресс-служба канала Украина

За кулисами концерта «Новорічна ніч на каналі «Україна» Оля Полякова рассказала, как ухаживает за своей кожей и какие бесплатные, но действенные советы дает поклонникам.

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Звезда украинского шоу-бизнеса, популярная певица Оля Полякова на сцене праздничного шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» исполнит сразу 3 своих хита: «Королева ночи», «Эй, секундочку» и «Белый танец». 

На съемочной площадке канала «Украина» певица рассказала, посещает ли косметологические салоны перед большими праздниками.

Я всегда делаю какие-то процедуры, всегда за собой ухаживаю, балую себя, хожу в салоны, делаю всевозможные масочки и процедурки. И вообще я советую это делать всем девушкам, потому что сегодня косметология предоставляет огромные возможности. Сегодня можно «телочкой» оставаться до 75-ти лет, и я собираюсь так сделать, – смеясь, поделилась Оля Полякова.

Певица Оля Полякова / пресс-служба канала Украина
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Однако не только дорогие салоны и косметика. В арсенале действенных советов Оли Поляковой есть обычные, доступные каждому, но не менее полезные вещи для ухода за собой.

Необходимо делать себе массаж, но на это надо выделять время. Массаж не может делаться 5 минут. Выделите для этого хотя бы 25. На моем ютуб-канале есть мастер-класс. Посмотрите и делайте себе – это очень эффективная вещь! – рассказала Королева ночи.

Напомним, 

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