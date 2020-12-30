Холостячка: самого скандального участника шоу раскритиковали из-за дерзкой фотосессии
Этой осенью «Холостячка» стала самым обсуждаемым шоу на украинском телевидении.
Самым скандальным участником первого сезона «Холостячки» стал Артем Шепель. Мужчина запомнился зрителям благодаря своим скандальным комментариям и драками с другими участниками.
Устраивает провокациооные выходки Артем и в социальных сетях. На днях он удивил публику дерзкой фотосессией. В кадре мужчина появился в шубе с леопардовым принтом, которую надел на голое тело.
Когда затронуто сердце, тело тоже жаждет прикосновений, - подписал снимки Артем.
Напомним,