Холостячка: самого скандального участника шоу раскритиковали из-за дерзкой фотосессии

30 декабря 2021 12:15 Юлия Крутиева
Холостячка: самого скандального участника шоу раскритиковали из-за дерзкой фотосессии
Участник шоу «Холостячка» Артем Шепель
instagram.com/theanimalstyle

Этой осенью «Холостячка» стала самым обсуждаемым шоу на украинском телевидении.

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При этом привлечь к себе внимание удалось не только главной героине «Холостячки» Ксении Мишиной, но и некоторым мужчинам. Конечно, чтобы стать заметными участникам пришлось постараться.

Самым скандальным участником первого сезона «Холостячки» стал Артем Шепель. Мужчина запомнился зрителям благодаря своим скандальным комментариям и драками с другими участниками.

Устраивает провокациооные выходки Артем и в социальных сетях. На днях он удивил публику дерзкой фотосессией. В кадре мужчина появился в шубе с леопардовым принтом, которую надел на голое тело.

Участник шоу «Холостячка» Артем Шепель / instagram.com/theanimalstyle
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Но самым обсуждаемым стал кадр, на котором Шепель засунул руки в штаны. В комментариях фолловеры мужчины отметили, что это фото выглядят пошло и напрочь убивает его мужественность.

Когда затронуто сердце, тело тоже жаждет прикосновений, - подписал снимки Артем.

Напомним, 

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