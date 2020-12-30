Холостячка: самого скандального участника шоу раскритиковали из-за дерзкой фотосессии

Этой осенью «Холостячка» стала самым обсуждаемым шоу на украинском телевидении.

При этом привлечь к себе внимание удалось не только главной героине «Холостячки» Ксении Мишиной, но и некоторым мужчинам. Конечно, чтобы стать заметными участникам пришлось постараться.

Самым скандальным участником первого сезона «Холостячки» стал Артем Шепель. Мужчина запомнился зрителям благодаря своим скандальным комментариям и драками с другими участниками.

Устраивает провокациооные выходки Артем и в социальных сетях. На днях он удивил публику дерзкой фотосессией. В кадре мужчина появился в шубе с леопардовым принтом, которую надел на голое тело.

Участник шоу «Холостячка» Артем Шепель / instagram.com/theanimalstyle

Но самым обсуждаемым стал кадр, на котором Шепель засунул руки в штаны. В комментариях фолловеры мужчины отметили, что это фото выглядят пошло и напрочь убивает его мужественность.

Когда затронуто сердце, тело тоже жаждет прикосновений, - подписал снимки Артем.

Напомним,