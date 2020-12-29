Леся Никитюк убирала в отеле вместе с Пенелопой Крус

29 декабря 2021 12:40 Юлия Крутиева
Леся Никитюк убирала в отеле вместе с Пенелопой Крус
Ведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Приключение Леси Никитюк с голливудской актрисой произошло на Каннском кинофестивале.

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Яркая и непредсказуемая телеведущая Леся Никитюк не прекращает удивлять историями из собственной жизни. Неудивительно, ведь она у нее такая бурная, что интересных ситуаций больше, чем вы можете себе представить. 

Обычно Леся рассказывает эксклюзивчики на игровом шоу «Хто зверху?» (Новый канал). Так, в последнем выпуске десятого, юбилейного сезона проекта она призналась, что когда-то убирала в отеле вместе с Пенелопой Крус.

Было это на Каннском кинофестивале, – начала ведущая. – Меня пригласили туда, ведь я озвучивала главную героиню мультфильма «Монстры на каникулах 2». Сначала была премьера ленты, потом мы праздновали, общались с прессой. Даже главный режиссер мультика Геннди Тартаковский был. Такой кайф.

Ведущая Леся Никитюк и Сергей Притула / пресс-служба Нового канала
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Жила Леди Ле в элитном и роскошном отеле.

Моими соседями на этаже были всемирно известные звезды. Например, Кейт Бланшетт. А сверху, надо мной, поселилась Пенелопа Крус. Я узнала об этом и начала думать, как же с ней встретиться, чтобы сфотографироваться, – рассказывает Никитюк. – Кстати, там были очень роскошные завтраки: из серебряных чайничков наливали напитки, а чайные листья можно было набирать в специальные натуральные мешочки. У меня тогда как будто простуда начиналась, поэтому подумала набрать себе чаю в номер. И вот я беру эти пакетики, кладу в задний карман брюк, поднимаюсь на этаж Пенелопы Крус, а там – множество людей. Далее открывается дверь, и выходит она. Я смотрю на нее, она на меня, улыбаемся друг другу. Достаю телефон из заднего кармана, где были те пакетики, и они выпадают. Ну, что? У меня – испанский стыд, рука-лицо. Пенелопа Крус сначала смотрит, а потом начинает вместе со мной собирать эти пакетики. После этого просто не смогла попросить ее сделать селфи, поэтому поблагодарила, забрала чай и ушла.

Напомним, 

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