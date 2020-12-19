Оля Полякова ошарашила Сеть снимками в платье без нижнего белья: немного перебор
19 декабря 2020 15:00
Катерина Даниленко
Певица Оля Полякова
социальная сеть Instagram
Будучи членом жюри нового развлекательного шоу, Оля Полякова примеряет самые экстравагантные образы. В этот раз исполнительница превзошла все ожидания поклонников.
Так, артистка
в одном из выпусков проекта появилась в судейском кресле в пикантном платье ультра-короткой длины. Особое внимание привлекают вырезы наряда в области бедер и декольте, из-за которых суперблондинке пришлось отказаться от нижнего белья.
Талию знаменитость подчеркнула широким черным поясом. А макияж с бабочками в уголках глаз, блестящий берет на волнистых волосах и чокер дополнили образ звезды.
Многие подписчики посчитали такой лук очень горячим, но нашлись и те, кто не оценил эксперименты Поляковой: «Врать не буду. Платье ужасное, Вам совсем не идет», «Не Ваш образ», «Этот наряд ей совсем не к лицу», «Очень вульгарно», «Где здесь платье?», «Немного перебор», «Сейчас трусы не в моде?», «Слишком много фотошопа».
Напомним,