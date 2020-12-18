Мария Шарапова объявила о помолвке с близким другом принца Гарри
В личной жизни Марии Шараповой произошли очередные перемены.
Два года назад журналистам все-таки удалось узнать, что сердце Марии вновь занято. Покорить ее внимание удалось другу принцев Гарри и Уильяма – бизнесмену Александру Гилксу.
Тогда папарацци удалось сфотографировать пару в аэропорту Лос-Анджелеса, когда они возвращались с совместного романтического отдыха.
А вчера Шарапова шокировала поклонников неожиданной новостью. На своей странице в Инстаграм девушка сообщила, что Александр сделал ей предложение. Теннисистка ответила согласием.
Я сказала «Да» с первого же дня нашей встречи. Это был наш маленький секрет, не так ли? – пишет Мария.
Спасибо тебе за то, что сделала меня очень-очень счастливым парнем и сказала «Да», - пишет бизнесмен. - Я люблю тебя и хочу учиться у тебя целую жизнь.
Напомним,