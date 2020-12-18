Мария Шарапова объявила о помолвке с близким другом принца Гарри

18 декабря 2020 18:30 Юлия Крутиева
Мария Шарапова объявила о помолвке с близким другом принца Гарри
Теннисистка Мария Шарапова
instagram.com/mariasharapova

В личной жизни Марии Шараповой произошли очередные перемены.

Читайте такжеЛеся Никитюк рассказала, как в ее семье сбывались предсказания
Пять лет назад известная теннисистка разошлась с теннисистом Григором Димитровым. После этого Мария Шарапова старалась скрывать свою личную жизнь.

Два года назад журналистам все-таки удалось узнать, что сердце Марии вновь занято. Покорить ее внимание удалось другу принцев Гарри и Уильяма – бизнесмену Александру Гилксу.

Тогда папарацци удалось сфотографировать пару в аэропорту Лос-Анджелеса, когда они возвращались с совместного романтического отдыха.

А вчера Шарапова шокировала поклонников неожиданной новостью. На своей странице в Инстаграм девушка сообщила, что Александр сделал ей предложение. Теннисистка ответила согласием.

Я сказала «Да» с первого же дня нашей встречи. Это был наш маленький секрет, не так ли? – пишет Мария.

Теннисистка Мария Шарапова с женихом / instagram.com/mariasharapova
Читайте такжеМаша Ефросинина заболела коронавирусом: как себя чувствует звезда
Александр также не смог сдержать своей радости. В своем блоге он написал, что безумно счастлив.

Спасибо тебе за то, что сделала меня очень-очень счастливым парнем и сказала «Да», - пишет бизнесмен. - Я люблю тебя и хочу учиться у тебя целую жизнь.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Мария Шарапова социальные сети новости помолвка предложение предложение руки и сердца

Материалы по теме

Маша Ефросинина заболела коронавирусом: как себя чувствует звезда
Новости

Маша Ефросинина заболела коронавирусом: как себя чувствует звезда
Le Маршрутка-2: Лесю Никитюк во время путешествия обокрали в Черниговской области
Новости

Le Маршрутка-2: Лесю Никитюк во время путешествия обокрали в Черниговской области
МастерШеф-10: судьи проверят индивидуально таланты каждого участника
Анонсы на ТВ

МастерШеф-10: судьи проверят индивидуально таланты каждого участника
Кохання на виживання-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2020)
Телешоу

Кохання на виживання-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь

Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Популярное видео

Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь

Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK