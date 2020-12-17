Владимир Остапчук рассказал о пополнении в семье

17 декабря 2020 15:50 Юлия Крутиева
Владимир Остапчук рассказал о пополнении в семье
Ведущий Владимир Остапчук
instagram.com/vova_ostapchuk

Два месяца назад ведущий оригинального шоу «МАСКА» на телеканале «Украина» Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина стали супругами.

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На днях пара приняла участие в съемках ежегодной премии «Зіркового шляху» – «Ніч химер»! Владимир и Кристина Остапчуки получили подарок, а также предсказания на 2021 год.

Сам Остапчук в программе «Зірковий шлях» заинтриговал новостью о ребенке.

Это нормальная история, когда молодая семья хочет пополнения. Конечно я хочу, чтобы у нас с Кристиной появились маленькие Остапчуки, – отметил Владимир.

Владимир Остапчук с женой на съемках / пресс-служба канала Украина
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Станут ли Владимир и Кристина в следующем году родителями?Эксклюзивный репортаж с «Ночі химер» не пропустите в программе «Зірковий шлях» уже 30 декабря!

Напомним, 

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