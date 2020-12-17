Владимир Остапчук рассказал о пополнении в семье
17 декабря 2020 15:50
Ведущий Владимир Остапчук
instagram.com/vova_ostapchuk
Два месяца назад ведущий оригинального шоу «МАСКА» на телеканале «Украина» Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина стали супругами.
Читайте такжеЯ, по сравнению с ним, обезьяна из тропиков: Регина Тодоренко раскрыла неизвестный факт о своем мужеНа днях пара приняла участие в съемках ежегодной премии «Зіркового шляху» – «Ніч химер»! Владимир и Кристина Остапчуки получили подарок, а также предсказания на 2021 год.
Сам Остапчук в программе «Зірковий шлях» заинтриговал новостью о ребенке.
Это нормальная история, когда молодая семья хочет пополнения. Конечно я хочу, чтобы у нас с Кристиной появились маленькие Остапчуки, – отметил Владимир.
Владимир Остапчук с женой на съемках / пресс-служба канала Украина
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Напомним,