Регина Тодоренко раскрыла неизвестный факт о своем муже: Я, по сравнению с ним, обезьяна из тропиков

17 декабря 2020 02:40 Юлия Крутиева
Регина Тодоренко раскрыла неизвестный факт о своем муже: Я, по сравнению с ним, обезьяна из тропиков
Влад Топалов и Регина Тодоренко
instagram.com/reginatodorenko

Семейная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов нередко делятся с публикой подробностями из своей личной жизни.

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На днях супруги в интервью с радиоведущей Аллой Довлатовой раскрыли удивительные факты о себе. В частности, Регина Тодоренко призналась, что Влад фантастический аккуратист.

Чтобы поклонники поняли степень аккуратности Топалова, певица себя сравнила с тропической обезьяной. Она отметила, что ее муж самый педантичный и чистоплотный человек, которого она знает.

Влад ухаживает за собой гораздо больше и чаще, чем я. Он не выйдет из душа, пока у него не будет начисто выбрит подбородок, пока не намажется кремом. Это самый чистоплотный и педантичный человек, которого я знаю. У него трусики, футболочки по цветам на полочках лежат. Все отглаженное, отпаренное. Я, по сравнению с ним, обезьяна из тропиков, – рассказала Тодоренко.

Влад Топалов и Регина Тодоренко с сыном Майклом / instagram.com/reginatodorenko

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После того, как Регина раскрыла эту черту Влада, сам артист признался, что к подобной аккуратности его приучил отец. У Михаила Топалова всегда тоже все по полочкам, аккуратно и чисто.

Отец у меня Дева, так что любовь к порядку от него. У папы всегда было все по полочкам: духи, одеколоны...

Влад Топалов и Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Напомним,

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