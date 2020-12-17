Регина Тодоренко раскрыла неизвестный факт о своем муже: Я, по сравнению с ним, обезьяна из тропиков
Семейная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов нередко делятся с публикой подробностями из своей личной жизни.
Чтобы поклонники поняли степень аккуратности Топалова, певица себя сравнила с тропической обезьяной. Она отметила, что ее муж самый педантичный и чистоплотный человек, которого она знает.
Влад ухаживает за собой гораздо больше и чаще, чем я. Он не выйдет из душа, пока у него не будет начисто выбрит подбородок, пока не намажется кремом. Это самый чистоплотный и педантичный человек, которого я знаю. У него трусики, футболочки по цветам на полочках лежат. Все отглаженное, отпаренное. Я, по сравнению с ним, обезьяна из тропиков, – рассказала Тодоренко.
Отец у меня Дева, так что любовь к порядку от него. У папы всегда было все по полочкам: духи, одеколоны...
Напомним,