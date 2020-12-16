Жену Оззи Осборна госпитализировали с коронавирусом

16 декабря 2020 13:10 Юлия Крутиева
Жену Оззи Осборна госпитализировали с коронавирусом
Жена Оззи Осборна Шэрон
instagram.com/sharonosbourne

Зимой 2020 года пандемия коронавируса вновь заставила мир вводить жесткий карантин.

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Заболеваемость на COVID-19 с каждым днем только растет, а среди госпитализированных оказываются известные мировые звезды. В этот раз за помощью к врачам пришлось обратиться жене Оззи Осборна.

Об этом Шэрон Осборн сообщила на своей странице в Инстаграм. Женщина рассказала, что лечь в больницу ей пришлось сразу после получения позитивного теста.

К счастью, госпитализация оказалась недолгой. Сейчас Шэрон лечится и выздоравливает на самоизоляции и безумно скучает по супругу, который остался дома.

Оззи Осборн с женой Шэрон
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Сам 72-летний Оззи Осборн находится в зоне риска, ведь сейчас музыкант страдает болезнью Паркинсона. Мужчина старается соблюдать все меры предосторожности.

Если я выхожу на улицу, то ношу маску. Но я не люблю маску, поэтому редко выхожу на улицу. Продюсер моего альбома Эндрю Ватт заразился вирусом. Я звонил ему каждый день, и он сказал, что не может спать, потому что как только он засыпает, перестает дышать, - рассказал Оззи для интервью GQ. - Он уже не тот человек, что раньше... Как и кто-либо на грани смерти, он стал немного осторожнее с жизнью. Две мои внучки подхватили это. Но вы не думайте, что с ними что-то не так. Он просто отскочил от них.

Напомним, 

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