МАСКА: для костюмов шоу мастера разработали более 20 видов рогов, бивней и копыт

16 декабря 2020 11:20 Юлия Крутиева
МАСКА: для костюмов шоу мастера разработали более 20 видов рогов, бивней и копыт
МАСКА: для костюмов шоу мастера разработали более 20 видов рогов, бивней и копыт
пресс-служба канала Украина

Канал «Украина» готовит зрителям уникальное масштабное шоу «МАСКА».

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Оригинальные костюмы для шоу «МАСКА» создаются при помощи уникальных технологий и эксклюзивных материалов. Так, для половины героев команда под руководством Леси Патоки изготовила более 20-ти различных форм рогов, копыт и бивней. 

По правилам оригинальной версии звездного шоу-детектива «МАСКА» зрители должны разгадать, кто из знаменитостей скрывается внутри зрелищных костюмов, над созданием которых работают лучшие художники страны – Леся Патока и Назар Дидык. 

МАСКА: для костюмов шоу мастера разработали более 20 видов рогов, бивней и копыт / пресс-служба канала Украина
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По словам Леси Патоки, ее команда поставила перед собой задачу создать костюмы и образы не только красивыми, но и прочными. При этом мастера шоу «МАСКА» отдают предпочтение аналоговому созданию деталей, так как это максимально экологично. 

Так как мы решили создавать эти детали аналоговым способом, применяли очень интересную технику. У нас на студии работала скульптор, которая сначала лепила индивидуально каждую форму, потом отливалась силиконовая форма, в которую заливался пластик. Все эти детали состоят из двух частей. После того, как они были отлиты и высохли, мы их соединяли, склеивали воедино, зашкуривали и они шли на роспись к нашей художнице, – поделилась художница по костюмам оригинального шоу «МАСКА» Леся Патока.

МАСКА: для костюмов шоу мастера разработали более 20 видов рогов, бивней и копыт / пресс-служба канала Украина
Уникальность данной технологии в том, что каждую пару рогов, копыт и бивней мастера делали индивидуально, так как все они отличаются формой. А подобные формовки, к примеру, в Китае изготавливаются специально для запуска массового производства. Но нашим специалистам пришлось сделать 20 уникальных формовок собственноручно.

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Все это не просто так. Леся Патока утверждает – такой способ изготовления деталей более надежный и прочный. 

Технология их изготовления, на самом деле, очень трудоемкая и сложная. Конечно, можно было прибегнуть к более простому варианту – вытесать детали из стиродура, который отлично поддается формовке. Но дело в том, что стиродур – достаточно хрупкий материал, а я очень переживаю, что наши герои, не чувствуя своих габаритов, могут просто не вписаться в дверной проем, – рассказала Леся Патока. – Мне даже снились страшные сны о том, что у нас выход на сцену, а герой не вписался в дверной проем – рог сломан, режиссеры кричат, у всех нас паника-истерика – запасных рогов нет. Поэтому я решила, что мы должны их сделать очень прочными и не убиенными.

МАСКА: для костюмов шоу мастера разработали более 20 видов рогов, бивней и копыт / пресс-служба канала Украина
Как сообщалось ранее, украинское шоу «МАСКА» на канале «Украина» будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Ведущим шоу станет телезвезда Владимир Остапчук. 

Напомним, 

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