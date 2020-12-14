МАСКА: уникальная сцена шоу поразит своими масштабами и инновационностью
Телеканал Украина начал съемочный период масштабного звездного шоу-детектива МАСКА, украинской адаптации всемирно известного формата The Masked Singer.
Уникальная сцена проекта «МАСКА» органично сочетает в себе стильный, современный дизайн с продвинутым техническим наполнением. Впечатляющий свет, звук, инновационные проекторы позволяют создавать 3D-маппинг и другие яркие проекционные решения, а также воплощать в жизнь самые смелые креативные решения творческой команды шоу.
Это монолитные конструкции внушающих размеров, собранные из небольших частей. Все они вырезались порядка 2 недель, а финальная обработка масок, включая армирование конструкций, покраску и подготовку, заняла около 7 дней, так что на производство декорации ушло около 2,5-3 недель, – говорит руководитель компании SLS, которая занималась изготовлением декораций, Филипп Нирод и добавляет, что шикарные маски, которые «оживают» на сцене шоу – это ноу-хау украинской команды.
Благодаря плотной работе с творцами сценических конструкций команде проекта удалось в быстрые строки изготовить и другие ключевые элементы сцены. Например, стол, где располагаются звездные детективы шоу. Для создания этой локации использовали сложные нестандартные технологии, в том числе специфическую многослойную покраску, которая обеспечивает сияющую текстуру конструкции.
Съемки самого загадочного проекта на украинском телевидении уже стартовали. На площадке работают 18 камер. На съемках соблюдаются жесткие правила конфиденциальности: вход в павильон строго ограничен, все, кто находится на площадке, подписали договора о неразглашении информации, фото- и видеосъемка запрещены.
Напомним, украинский проект «МАСКА» будет состоять из рекордных для популярного формата 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива «МАСКА» на канале «Украина» станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.
Напомним,