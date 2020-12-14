Ирину Федишин обвинили в плагиате: украла песню у Алины Гросу?
Певица Алина Гросу вновь стала героиней скандала, связанного с плагиатом.
Песня «Gorit» показалась очень знакомой. Кто-то сравнил ее с песней из сериала «Сваты», а кому-то она напомнила хит Алины Гросу под названием «Vova».
В этот раз в скандал с плагиатом попала Ирина Федишин. Песню певицы «Як я тебе люблю» сравнили с давним хитом той же Гросу под названием «Мама».
Это сравнение прокомментировала сама Гросу в программе «Зірковий шлях».
У наших песен один и тот же автор – Руслан Квинта, - гвоорит Алина. - И он написал абсолютно одинаковую мелодию в припеве. Но я никого не обвиняю, всякое бывает, все-таки нот всего семь. И часто бывает, что песни чем-то похожи.
Я звоню авторам, спрашиваю, как это так случилось, - рассказывает певица. - Они говорят: «Ира, эта песня была написана в 2007 году. А видеофакт того, что она уже появилась на ТВ, зарегистрирован в 2008-м. Песня Алины вышла в 2009-м. Поэтому еще надо выяснить, кто у кого сплагиатил трек».